Twitch'te Yeni Eş Zamanlı İzleyici Rekoru Kırıldı

Twitch'in eş zamanlı izleyici rekoru bir kez daha kırıldı. İspanyol yayıncı Ibai Llanos Garatea (platformda "Ibai" olarak biliniyor), Twitch'e göre hafta sonu düzenlediği bir boks etkinliği sırasında 3.3 milyondan fazla eş zamanlı izleyiciye ulaştı ve bir önceki rekoru kırdı. Bir önceki rekor 2.5 milyon eş zamanlı izleyici ile yine bir İspanyol yayıncı olan TheGrefg'e aitti.

Ibai'nin etkinliği La Velada del Año II, bazı müzik performanslarının yanı sıra ringde yarışan diğer içerik oluşturucuları da içeriyordu. İçerik oluşturucu liderliğindeki boks etkinlikleri tam olarak yeni bir fikir sayılmaz ancak Ibai'nin 3 milyonu aşkın bir kalabalığın önünde bir arenada gerçekleşen gösterisinin başarısı, canlı ve sanal ortamdaki izleyicilerin hâlâ büyük kitleler oluşturabileceği anlamına geliyor.

Congrats to @IbaiLlanos on setting a new Twitch record with a peak of over 3.3M concurrent views during today’s boxing and entertainment event, La Velada del Año II. pic.twitter.com/5WUKrz0FkF