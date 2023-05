Twitch'ten Yeni Klip Düzenleyici: Videoları Tek Tıkla Shorts'a Dönüştürmek Mümkün!

Twitch, yayın kliplerini TikTok, YouTube Shorts ve daha fazlası için dikey videolara dönüştürme özelliğini kullanıcıların kullanımına sundu. Son birkaç yıldır, Twitch yayınınızı büyütmenin en popüler yollarından biri TikTok ve YouTube gibi diğer platformlarda bir kitle oluşturmaktan geçiyor.

Bu bağlamda Twitch, yayın kliplerini TikTok, YouTube Shorts ve daha fazlası için gereken dikey videolara dönüştürmeye yardımcı olacak yeni bir dikey video düzenleyicisini kullanıcıların farklı platformlardan kitle oluşturmasını sağlamak amacıyla kullanıma sundu.

Edit & Share Vertical Clips 🎬



It’s easier than ever to create social media videos of your best moments with the new Clip Editor!

📱Convert clips to portrait mode

💜 Add your username

🔗 Share to YouTube Shorts & more



Rolling out to everyone this week in the Clips Manager pic.twitter.com/VNu9fYZJmy