Twitch'ten Yeni Klip Düzenleyici: Videoları Tek Tıkla Shorts'a Dönüştürmek Mümkün!

Twitch, yayın kliplerini TikTok, YouTube Shorts ve daha fazlası için dikey videolara dönüştürme özelliğini kullanıcıların kullanımına sundu. Son birkaç yıldır, Twitch yayınınızı büyütmenin en popüler yollarından biri TikTok ve YouTube gibi diğer platformlarda bir kitle oluşturmaktan geçiyor.

Bu bağlamda Twitch, yayın kliplerini TikTok, YouTube Shorts ve daha fazlası için gereken dikey videolara dönüştürmeye yardımcı olacak yeni bir dikey video düzenleyicisini kullanıcıların farklı platformlardan kitle oluşturmasını sağlamak amacıyla kullanıma sundu.

Twitch Yeni Klip Düzenleyici Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Edit & Share Vertical Clips 🎬



It’s easier than ever to create social media videos of your best moments with the new Clip Editor!

📱Convert clips to portrait mode

💜 Add your username

🔗 Share to YouTube Shorts & more



Rolling out to everyone this week in the Clips Manager pic.twitter.com/VNu9fYZJmy — Twitch (@Twitch) May 11, 2023

Twitch, attığı bir tweet ile sitenin içerik oluşturucu panosunda bulunan yeni ve geliştirilmiş klip editörünü gösteren bir video paylaştı. Twitch attığı tweet'te "Yeni Klip Düzenleyici ile en iyi anlarınızın sosyal medya videolarını oluşturmak her zamankinden daha kolay!" ifadelerine yer verdi.

Klip Düzenleyici, yayıncıların doğrudan YouTube Shorts'ta (hesabınızı bağlamış olmanız koşuluyla) kolaylıkla paylaşım yapmasına olanak tanıyacak ancak TikTok, Instagram Reels ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşmak için klibi indirmeniz ve diğer sitelere manuel olarak yüklemeniz gerekecek.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdakli yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.