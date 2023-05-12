Twitch'ten Yeni Klip Düzenleyici: Videoları Tek Tıkla Shorts'a Dönüştürmek Mümkün!
Twitch, videoları dikey platforma dönüştüren yeni klip düzenleyici özelliğini tanıttı. İşte detaylar!
Twitch, yayın kliplerini TikTok, YouTube Shorts ve daha fazlası için dikey videolara dönüştürme özelliğini kullanıcıların kullanımına sundu. Son birkaç yıldır, Twitch yayınınızı büyütmenin en popüler yollarından biri TikTok ve YouTube gibi diğer platformlarda bir kitle oluşturmaktan geçiyor.
Bu bağlamda Twitch, yayın kliplerini TikTok, YouTube Shorts ve daha fazlası için gereken dikey videolara dönüştürmeye yardımcı olacak yeni bir dikey video düzenleyicisini kullanıcıların farklı platformlardan kitle oluşturmasını sağlamak amacıyla kullanıma sundu.
Twitch Yeni Klip Düzenleyici Özelliği Nasıl Çalışıyor?
Edit & Share Vertical Clips 🎬— Twitch (@Twitch) May 11, 2023
It’s easier than ever to create social media videos of your best moments with the new Clip Editor!
📱Convert clips to portrait mode
💜 Add your username
🔗 Share to YouTube Shorts & more
Rolling out to everyone this week in the Clips Manager pic.twitter.com/VNu9fYZJmy
Twitch, attığı bir tweet ile sitenin içerik oluşturucu panosunda bulunan yeni ve geliştirilmiş klip editörünü gösteren bir video paylaştı. Twitch attığı tweet'te "Yeni Klip Düzenleyici ile en iyi anlarınızın sosyal medya videolarını oluşturmak her zamankinden daha kolay!" ifadelerine yer verdi.
Klip Düzenleyici, yayıncıların doğrudan YouTube Shorts'ta (hesabınızı bağlamış olmanız koşuluyla) kolaylıkla paylaşım yapmasına olanak tanıyacak ancak TikTok, Instagram Reels ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşmak için klibi indirmeniz ve diğer sitelere manuel olarak yüklemeniz gerekecek.
Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdakli yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Twitch Benzeri Emote Sistemi Artık YouTube'a da Geliyor
YouTube kendi özel emote'larını kullanıma sunmaya başlıyor. YouTube emote'ları olarak adlandırılan Twitch benzeri emote'lar, YouTube'da yorum bölümlerinde ve canlı sohbetler sırasında kullanılabiliyor olsa da platform daha önce bireysel yayıncıların Twitch'teki kendilerine özgü emote'lar oluşturmasına izin veriyordu.
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