Twitch Yeni Tasarımı ile Karşınızda

TwitchCon 2019 etkinliğine saatler kalmışken Twitch yeni tasarımı ile karşımıza çıktı.

Twitch Yeni Tasarımına Kavuştu

Yayınlanan yeni tasarım temel olarak baktığımızda radikal değişiklikler sunmuyor. Ancak bununla birlikte sayfayı ziyaret eden kişiler yapılan değişiklikleri kesinlikle fark edeceklerdir. Bununla birlikte göze çarpan yeniliklerin yeni logo, yeni renk tonu ve yeni yazı tipi olduğunu söyleyebiliriz.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olduğu söylenen yeni tasarım, 'bizden birisiniz' sloganı ile birlikte pazarlanacak. Markayı daha iyi temsil etmek ve geleceğe ayak uydurmak için yapıldığı belirtilen bu tasarım değişikliği, şu an herkes tarafından kullanılabilir durumda.

Hem mobil uygulama hem de internet sitesi tarafında yapılan değişiklikler kimi taraflardan olumlu tepkiler alırken kimi taraflardan ise ağır eleştiriler aldı. Bazı kişiler eski ve alışılmış tasarımı oldukça beğendiklerini belirtirken, kimileri yeni tasarımın modern anlayışa uygun olduğunu düşünmekte.

Peki siz yeni tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen buraya tıklayıp siteye gidebilir ve değişikliklere göz atabilirsiniz.

Twitch Geçmişi

2014 yılında 970 milyon dolar değerleme ile birlikte Twitch'i satın alan Amazon, şu an bu platformun tüm haklarını elinde tutuyor. En çok ziyaret edilen canlı yayın oyun platformu olarak bilinen Twitch, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip.