Twitch, Yoğun Troll Saldırısının Ardından Canlı Yayınları Askıya Aldı

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, hizmet şartlarının sistematik olarak ihlal edilmesinin ardından platforma yeni kaydolan içerik oluşturucularının canlı yayın yapmalarını geçici olark engelledi.

Oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, son günlerde yoğun bir troll saldırısı altında. Twitch, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta boyunca bir dizi hesabın Valve’ın geliştirdiği bir kart oyunu olan Artifact’i hedef aldığını ve bu oyun kullanılarak hizmet şartlarını ihlal eden pek çok içeriğin paylaşıldığını belirtti.

Over the weekend we became aware of a number of accounts targeting the "Artifact" game directory to share content that grossly violates our terms of service. Our investigations uncovered that the majority of accounts that shared and viewed the content were automated. — Twitch Support (@TwitchSupport) May 28, 2019

Pazar günü, bir kullanıcı Artifact kategorisi altında Christchurch saldırısının görüntülerini yayınladı. Söz konusu içerikte, saldırganın kurbanları vurup öldürdüğü anların gerçek ve ham görüntülerinin olduğu açıklandı. Videonun yanı sıra paylaşımın altındaki yorumlarda Müslümanlara yönelik nefret dolu söylemler de bulunuyor. Twitch, videoyu yayınlayan kanalın kaldırıldığını söyledi.

15 Mart tarihinde Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıda 50 kişi vahşi bir şekilde katledilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant adındaki Avustralyalı terörist, saldırı anını Facebook Live üzerinden paylaşmıştı.

Platformun hizmet şartlarını ihlal eden diğer içerikler genellikle pornografi ve Game of Thrones’un son sezonu gibi telif haklarını ihlal eden korsan yayınları içeriyor.

Söz konusu içeriklerin kaldırılması ve bu eylemlerde bulunan hesapların askıya alınması için çalıştıklarını açıklayan Twitch, yeni içerik oluşturucularının yayın yapmasının geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Twitch, topluluğun güvenliğinin "birinci önceliği" olduğunu ve canlı yayın akışının en kısa sürede yeniden erişime açılacağını ifade etti.