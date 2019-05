Twitch, Yoğun Troll Saldırısının Ardından Canlı Yayınları Askıya Aldı

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, hizmet şartlarının sistematik olarak ihlal edilmesinin ardından platforma yeni kaydolan içerik oluşturucularının canlı yayın yapmalarını geçici olark engelledi.

Oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, son günlerde yoğun bir troll saldırısı altında. Twitch, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta boyunca bir dizi hesabın Valve’ın geliştirdiği bir kart oyunu olan Artifact’i hedef aldığını ve bu oyun kullanılarak hizmet şartlarını ihlal eden pek çok içeriğin paylaşıldığını belirtti.

Over the weekend we became aware of a number of accounts targeting the "Artifact" game directory to share content that grossly violates our terms of service. Our investigations uncovered that the majority of accounts that shared and viewed the content were automated.