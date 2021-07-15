Twiter Hikayeler (Fleets) Özelliğinin Fişi Çekiliyor

Twitter Hikayeler (Fleets) özelliği ile ilgili önemli bir karar alındı. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden Fleets özelliğinin kaldırılacağını duyurdu. Twitter ayrıca söz konusu özelliğin neden kaldırılacağını da açıkladı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Twitter'a geçtiğimiz aylarda "Fleets" isimli bir özellik eklenmişti. Bu özellik, Instagram ve Facebook’ta yer alan hikayeler özelliğine benzer şekilde yayımlandıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silinen paylaşımlar oluşturulmasına olanak sunuyor.

İlk olarak Snapchat tarafından ortaya atılan ve geliştirilen hikayeler daha sonrasında Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarınca kopyalanmıştı. Hatta hikayeler özelliği WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasına dahi gelmişti.

Twitter, hikayeler özelliğinin yaygın olarak kullanılmasına uzun bir süre aldırmayarak yoluna hikayeler özelliği olmadan devam etti. Platform uzun bir süre bu akıma kapılmadan ilerlemeye devam etse de geçtiğimiz aylarda kararlılığını bozarak hikayeler özelliğini Fleets adıyla kullanıma sundu.

Kullanıcılara gündelik düşüncelerini ifade edebileceği bir platform sunmayı amaçlayan Twitter, bu özellik için oldukça umutluydu ve bu özellikle birlikte sosyal medya platformunun büyük bir ilerleme kaydetmesini bekliyordu fakat Fleets'in kullanım oranı beklentilerin altında kaldı.

Twitter Hikayeler (Fleets) Özelliği Ne Zaman Kaldırılacak?

Twitter, sosyal medya hesabı üzerinden Fleets özelliğinin 3 Ağustos tarihinde kaldırılacağını duyurdu. Şirket, Fleets yerine bazı yenilikler üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

Bir Twitter kullanıcısı, şirkete söz konusu özelliğin neden kaldırıldığına yönelik bir soru yöneltti. Popüler sosyal ağ, bu soru üzerine Fleets'in daha fazla insanı sohbete katılmaya teşvik edeceğini düşündüklerini fakat durumun böyle olmadığını söyledi. Bu sebepten ötürü söz konusu özelliğin kaldırılacağı ve platformun diğer bölümlerinin iyileştirilmeye odaklanılacağı belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarından geri bildirim toplamak amacıyla geçtiğimiz aylarda bir anket yapılmıştı. Ankete katılan kişilerin yaklaşık olarak yarısı Twitter’da geçici olarak yayında olacak bir içerik yayımlamak istemediğini ve bugüne kadar yaptıkları gibi normal tweetler göndermeyi tercih ettiklerini belirtmişti.

Hikayeler benzeri özelliğin kaldırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitter tarafından alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.