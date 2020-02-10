Twitter 1 Milyar Doların Üzerinde Gelir Beyan Etti

Twitter, 2019 yılına ait 4. çeyrek gelir raporunu beyan etti.

Günlük 152 milyondan fazla etkin kullanıcıya sahip olan şirket, 4. çeyrek için 1.01 milyar dolar gelir beyan ederek, tarihinde ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmiş oldu.

Twitter, 2019 4. çeyrek gelirini beyan etmesiyle birlikte, geçtiğimiz yıla oranla %11’lik bir gelir artışı sağladı. Gelirin en büyük kısmının reklam satışları olduğu söyleniyor.

2018 yılının 4. çeyreğine kıyasla %9.7 oranında bir artış elde ederek, hisse başına kazanç 0.29 dolar olarak açıklandı. Yetkililer 4. çeyrek sonuçlarının beklendiği gibi çıktığını, herhangi bir süpriz ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

2020’de %20’lik Bir Büyüme Bekleniyor

Twitter’ın gelecek çeyreğe ilişkin tahmini 825 milyon ile 885 milyon dolar arasında. Bunun bir kısmı, şirketin önümüzdeki yıl özellikle mühendislik, ürün, tasarım ve araştırma alanlarında en az yüzde 20 oranında teknolojiye daha fazla yatırım yapma ve çalışan sayısını artırma planlarından kaynaklanıyor. Şirket, gelir ve tüm işletme giderlerini içeren toplam maliyet ve giderlerin, 2020 yılında yaklaşık yüzde 20 büyümesini beklediğini açıkladı.