Twitter, Kişisel Verileri Koruyamadığı İçin 150 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Çarşamba günü sunulan mahkeme belgelerine göre kullanıcılara bilgilerin güvenlik nedenleriyle kullanılacağını söyledikten sonra telefon numaraları gibi özel bilgileri reklamları hedeflemek için kötüye kullandığı iddialarını nedeniyle Twitter 150 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre Twitter'ın anlaşması, Mayıs 2013 ile Eylül 2019 arasında kullanıcı verilerinin "güvenlik ve gizliliğini" ihlal ettiği iddialarını kapsıyor. Şirket, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açıklanan anlaşmanın bir parçası olarak 150 milyon dolar ödeyecek. Anlaşma, parasal anlaşmaya ek olarak, Twitter'ın uyumluluk uygulamalarını iyileştirmesini de şart koşuyor.

Şikayette, "Özellikle Twitter kullanıcılara hesaplarını güvence altına almak için telefon numaralarını ve e-posta adreslerini topladığını ifade ederken, reklamverenlerin tercih ettikleri kitlelere ulaşmalarına yardımcı olmak için kullanıcı iletişim bilgilerini de kullandığına dair bir ifadesi bulunmuyor." ifadeleri yer aldı. Twitter'ın gizlilik sorumlusu Damien Kieran yaptığı açıklamada, anlaşmayla birlikte kullanıcı gizliliği ve güvenliğini korumak için "operasyonel güncellemeler ve program geliştirmeleri konusunda şirketlerle uyum sağladıklarını" söyledi.

Twitter, reklam yoluyla para kazanan ücretsiz bir hizmet. Hizmeti 44 milyar dolara satın alan milyarder Elon Musk, reklamlara dayalı iş modelini eleştirmişti ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme sözü vermişti. Musk, Çarşamba günü geç saatlerde sosyal medya şirketinin reklam uygulamaları ve aldığı cezası hakkında yorum yaparak "Twitter bu konuda bile samimi değilse kim bilir başka ne konularda samimi değildir? Bu oldukça endişe verici." dedi.

If Twitter was not truthful here, what else is not true? This is very concerning news.