Twitter, 2019 ve 2021 Yılları Arasındaki Kullanıcı Sayısını Abarttığını İtiraf Etti

Twitter, tam anlamıyla Elon Musk'ın devralınımına geçmeye hazırlanırken bugün daha önce 2019 ve 2021 arasındaki kullanıcı rakamlarını abarttığını itiraf etti.

Dev sosyal medya platformu, en yeni mali raporlarında birden fazla hesabı olan kullanıcıların yanlışlıkla birden fazla kişi olarak sayıldığını söyledi. Rakamlardaki fark Twitter'ın büyümesinin çok daha sınırlı olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor.

Gelir açısından, Twitter ilk çeyrekte 1,20 milyar dolar gelir elde etti ve bunun 1,11 milyar doları reklamlardan elde edildi. Veri satışları ve diğer işletmeler arası hizmetleri içeren “abonelik ve diğer gelirler” yoluyla 94 milyon dolar daha eklendi. Twitter'ın mobil reklam platformu MoPub'u AppLovin'e 1,05 milyar dolara tamamen nakit bir anlaşmayla devrettiği satışından da ekstra nakit geldi. Buna rağmen şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 52 milyon dolarlık mütevazı bir kazanca kıyasla 128 milyon dolarlık zarar açıkladı.

Twitter Kullanıcı Sayısındaki Artışa Rağmen 128 Milyon Zarar Etti

Twitter, kullanıcı rakamlarını "ortalama para kazanılabilir Günlük Kullanım (mDAU)" terimiyle tanımlıyor ve bu, platformu kullanan ve gerçekten para kazanabileceği kişi sayısı anlamına geliyor. 2022'nin ilk çeyreğinde bu rakam ABD için 39,6 milyon, dünyanın geri kalanı için 189,4 milyon olarak gerçekleşti ve geçen yıla göre bu rakamlar önemli bir artış gösterdi. Twitter, kullanıcı sayısındaki düzeltmenin bir parçası olarak, 2021'in 4. çeyreği için ABD'de 37.5 milyon mDAU ve uluslararası olarak 177,3 milyon mDAU'ya sahip olduğunu belirttiği güncellenmiş rakamları yayınladı.

Şirket yakın gelecekte özel olarak ele alınması gereken bir devralınma süreci nedeniyle gelecekteki performansı hakkında tahminlerini paylaşamadı ancak Elon Musk'ın bu kadar mütevazı ve sağlıklı kullanıcı büyümeye sahip olmasına rağmen bir çeyrekte 128 milyon dolar kaybetmeyi başaran bir platformdan ne kadar değer elde edilebileceği de merak konusu.