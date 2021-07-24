Twitter 2021 Geliri Açıklandı: Büyük Kazanç Elde Etti

Twitter 2021 geliri paylaşıldı. Aktif kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak kabul edilen Twitter, 2021'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre büyük bir kazanç elde ederek son birkaç ayda ne kadar çok ilerleme kaydettiğini gözler önüne serdi.

Gelirinin büyük bir kısmını reklamcılık hizmeti oluşturan sosyal medya platformu, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ne kadar kazanç sağladığına dair bilgilendiren bir rapor yayımladı. Bu rapor, Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısındaki ve reklamverenlerin platforma olan yatırımındaki istikrarlı artışı gösteriyor.

Twitter 2021 Geliri Dudak Uçuklattı

Twitter'ın paylaştığı kazanç raporu, şirketin 2021'in ikinci çeyreğinde analistlerin beklentilerini aşarak şirketin değerinin yüzde 5 arttırdığını gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya platformunun paylaştığı yeni rapor, Twitter'ın 2020 yılının ikinci çeyreğinde 683 milyon dolar kazanç sağlarken 2021 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 190 milyon dolar kazandığını gösteriyor.

Nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren üç aylık zaman aralığında şirket geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artış kaydederek 1 milyar 190 milyon dolar gelir elde etti. Sosyal medya platformu, Twitter'ın aylık 206 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını, yıldan yıla yüzde 11'lik bir artışa ulaştığını belirtti. Twitter, 2020'nin ikinci çeyreğinde 274 milyon dolarlık zarardan sonra bu yıl 30 milyon dolar kar elde etmeyi başarmış görünüyor.

Twitter'ın 2020'de biraz gerilemesi, bazı analistlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı olan Donald Trump'ın sosyal medya platformunda yasaklanmasından kaynaklanıyor. Trump, sosyal medya platformundan yasaklandıktan sonra kullanıcılar arasında oldukça büyük bir tartışma başladı ve bu da Twitter'ın hem kullanıcı kaybetmesine hem de reklam alarak gelirini katlamasına kısmen engel oldu.

2021 yılının ikinci çeyreğine bakılacak olursa sosyal medya platformu uğradığı zarardan sonra önemli bir kar elde etti ve yoluna kararlı adımlarla ilerlemek istiyor. Twitter'ın istikrarlı gelir artışı geleceğe yönelik umut verici görünüyor.

Platform özellikle son iki yıldır daha fazla sosyal medya kullanıcısını platforma bağlamak için yeni özellikler test etti ve bu özelliklerin bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanırken bir kısmı da kullanıcılar tarafından desteklendi. Platform, kullanıcıların tamamının beğenisini kazanmak için onlara yeni şeyler sunmaya devam etmeyi amaçlıyor.