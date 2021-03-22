Twitter, 30 Milyon TL Ceza Ödemeyecek: İndirim Yapıldı

Twitter 30 milyon TL ceza ödemekten kurtuldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Twitter, 30 milyon TL cezayı ödemeyecek.

Twitter'a Ceza İndirimi Yapıldı

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Temsilci atamayan şirketlere yüklü miktarda ceza kesilmişti. Twitter'a ilk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada ise 30 milyon TL ceza kesilmişti. Üçüncü aşamada da reklam yasağı getirilmişti. Twitter geçtiğimiz günlerde temsilci atayacağını açıklamıştı.

HaberTürk'ten Nejdet Çalışkan'ın haberine göre, Twitter, temsilci atadığı için hem reklam yasağından kurtulacak hem de 40 milyon TL yerine 10 milyon TL idari para cezası ödeyecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar”a göre temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil ediliyor ve reklam yasağı kaldırılıyor.

Twitter da temsilci atadığı için 30 milyon TL ceza ödemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Twiiter'ın temsilci atayacağını duyurmuştu ve şunları söylemişti:

"Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor. Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu. YouTube, TikTok ve Facebook’un da aralarında bulunduğu ağlar uygulanan idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiler. Temsilci bildirmeyen; Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de Reklam Yasağı Kararı uygulanmıştı. Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Bu yaptırım uygulanmadan, Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Twitter'dan Türkiye Açıklaması

Geçtiğimiz gün Twitter'dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti: