Elon Musk'ın Twitter'a Eklemeyi Planladığı 4 Yeni Özellik

Twitter, geçtiğimiz Pazartesi günü Elon Musk'ın yapmış olduğu teklifi kabul etti ve hâlâ iki şeyi görmeyi bekliyoruz. Birincisi anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, ikincisi ve daha da önemlisi, anlaşmanın tamamlandığı takdirde Musk yönetimindeki bir Twitter'ın nasıl görüneceği. "Yeni Twitter"da bizi hangi yeni özelliklerin beklediğine dair somut bir plan henüz açıklanmamış olsa da Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'da yapmak istediği değişiklikler hakkında birkaç ipucu verdi.

Daha Az İçerik Denetimi

Tam olarak bir uygulama özelliği olmasa da, içerik denetiminin azaltılması, kullanıcıların Twitter'ı deneyimleme biçiminde önemli bir değişiklik. Ve Musk'ın oldukça fazla tweet attığı bir değişiklik. Aslında bazı tweetleri, Twitter'ın mevcut içerik denetleme politikalarını ifade özgürlüğü ile bağdaştırıyor.

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.



I am against censorship that goes far beyond the law.



If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.



Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people. — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022

Musk, Twitter'ın mevcut içerik denetleme politikalarını azaltmaya karar verirse bu, taciz, yanlış bilgilendirme ve Twitter'ın "nefret dolu davranış" olarak adlandırdığı şeyler gibi bu politikaların azaltmaya çalıştığı içeriğin daha fazla artmasına neden olabilir.

İfade özgürlüğü olarak gördüğü şeyin Twitter'ın mevcut politikalarının ötesinde olduğunu tespit ederse elbette yeni bir Twitter yaratabilir ancak diğer kullanıcıların kontrolsüz tacizine takılıp kalmamak için, kullanıcıların görüşlerini dile getirmekte kendilerini özgür hissetmeyebilecekleri bir durum da oluşabilir.

Diğer Twitter kullanıcıları tarafından gündeme getirilen bu değişikliğin uygulanmasında karşılaştığı bir diğer engel de ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda ABD yasalarına bağlı bir politikaya sahip olmanın, Twitter'ın diğer ülkelerin yasalarına uygun olacağı anlamına gelmeyeceğiydi. Keza Twitter küresel bir sosyal ağ platformu. Peki bu durumda denetleme gerektiren yasalara sahip ülkelerde daha az içerik denetimi nasıl işe yarayacak?

Twitter'da istismar ve tacizle nasıl başa çıkılacağı sorusu her zaman gündemde olacak. Twitter, denetim politikaları ile en azından bu soruları yanıtsız bırakmamaya çalıştı ancak Musk, içerik denetimini azaltırsa bu soruya ekstra olarak cevap vermesi gerekecek.

Düzenle Butonu

Bu konuya girmeden önce Twitter'ın zaten bir düzenleme düğmesi üzerinde çalıştığını ve bu sürecin "geçen yıldan beri" sürdüğünü açıkladığını belirlemek önemli. Yani bu, Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifinden çok daha öncesinde alınmış bir karar. Bununla birlikte Musk bu özelliğe uzun süredir ilgi gösteriyor ve gerek tweet'lerinde gerekse konuk olduğu programlarda sıkça bahsediyor. Keza şahsi hesabı üzerinden bu ayın başlarında takipçilerine bu konuda anket de yaptı:

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Kısa süre içerisinde anketin yanı sıra kullanıcılar bu düzenle butonunun nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili görüşlerini belirtmeye başladılar. Bir Twitter kullanıcısı düzenle butonunun kullanılabileceği bir zaman sınırı ve tweet'in düzenlendiğini gösteren küçük bir ibare içermesi gerektiğini belirtti. Musk ise bu fikri basitçe yanıtladı: "Kulağa mantıklı geliyor."

Şifrelenmiş DM'ler

Listedeki tüm özelliklerin arasında şifreli DM'ler Musk'ın ekstra ayrıntılar sağladığı tek özellik. Ve bunu bir tweet'inde şu sözlerle dile getirdi: "Twitter DM'leri Signal gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olmalıdır, böylece hiç kimse mesajlarınızı takip edemez veya hackleyemez."

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Ve Jane Manchun Wong'dan gelen yanıta göre Twitter aslında böyle bir özellik üzerinde çalışmış ama kısa bir süre sonra vazgeçmiş. Wong ayrıca uçtan uca şifrelenmiş DM özelliğinin üzerinde çalışıldığı dönemden ekran görüntülerini de paylaşmıştı.

Twitter worked on Encrypted DMs but abandoned it https://t.co/pBEQrokH6e — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 28, 2022

Uçtan uca şifrelenmiş DM'ler, Twitter'da gizlilik noktasında önemli bir yenilik olabilir. Twitter kullanıcıları arasında yalnızca gönderenin ve hedeflenen alıcının gönderilen mesajları okuyabileceği güvenli bir iletişim yöntemi sunabilir. Bu, hassas bilgileri güvenilir bir alıcıyla paylaşmanız gereken durumlarda başka bir güvenlik katmanı eklediğinden özellikle yararlı olabilir.

Twitter daha önce üzerinde çalıştığından ve Musk bu özelliği destekliyor göründüğünden, bu özellik üzerinde yeniden çalışmaya başlanılması ve hayata geçirilmesi mümkün.

Daha Geniş Çaplı Kimlik Doğrulama

Musk, şifrelenmiş DM'ler kadar güvenlik noktasında kimlik doğrulama özelliğini de fazlasıyla istiyor. Kendisi daha önce bu tarz bir doğrulama sistemini istediğinden bahsetmişti ama nasıl olması gerektiği konusunda çok net değildi. Twitter'ı satın aldığını açıkladığı basın açıklamasında, Twitter'dan bahsederken "tüm insanları doğrulamak" olarak söz etmişti. Ayrıca şahsi hesabı üzerinden Twitter'da insanların kimliğini doğrulama arzusunu da bir tweet'inde belirtmişti:

And authenticate all real humans — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

Ancak şu noktada gerçek insanlara ait hesapları doğrulamanın bir yolunu istediği gerçeğinin ötesinde başka herhangi bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Musk'ın "tüm insanları doğrulama" amacı güden özelliğiyle birlikte, Twitter için başka bir hedefi olan "bot hesapları temizlemenin" birbirleriyle bağlantılı olduğu. Bu nedenle Twitter'daki botların miktarını azaltmaya yardımcı olacak bir kimlik doğrulama özelliği istemesi muhtemel.

Peki böyle bir özellik nasıl görünürdü? CNN'in belirttiği gibi Musk'ın kimlik doğrulama özelliği bir dizi farklı yol izleyebilir. Bunlar; kullanıcıların gerçek adlarını kullanmaları gereken daha geniş bir kontrol doğrulama sistemi olan CAPTCHA'ların kullanımı veya hesapların şahsi kimlik veya kredi kartlarına bağlanmaları üzerinden gerçekleşebilir ancak tüm bu yöntemlerin önemli dezavantajları var ve Musk'ın "tüm insanları doğrulama" arzusu hakkında önemli endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu endişelerden birini Wong, Musk'ın üstteki tweet'ine yanıt olarak dile getirdi. Wong atmış olduğu tweet'te şu ifadelere yer verdi: "Risk altındaki bölgelerde takma isimler kullanmak zorunda olan kişilerin gerçek insan olduklarını doğrularken, gerçekleri ifade etme özgürlüğünün tadını çıkarmalarını nasıl sağlayabiliriz?"

How can we ensure the people from at-risk regions who have to be under pseudonyms to enjoy the freedom to express the truth while authenticating they’re real humans without blowing their cover? — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 21, 2022

Ve Wong büyük ölçüde haklı. Kullanıcıların gerçek isimlerini kullanamadıkları durumlar dünyada elbette var çünkü kullanmaları durumunda baskıcı bir hükûmet veya aile içi şiddet gibi durumlarlarda büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilirler. Ve bu, Musk'ın hesaba katması gereken bir şey.

Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Ortada herkesin karşılayamayacağı bir gereklilik varsa herkesin platformunuza güvenli bir şekilde erişebilmesini nasıl sağlarsınız?