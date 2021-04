Twitter 4K Görüntü Yükleme Desteğine Sahip Oldu!

Twitter 4K görüntü yükleme özelliği aldı. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformuna gelen yeni özellik sayesinde artık Android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar üzerinden 4K fotoğraf yüklenebilecek. Peki, Twitter'da 4K fotoğraf nasıl yüklenir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Twitter, her geçen gün yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Popüler sosyal medya hizmeti Twitter, Android ve iOS cihazlar için 4K çözünürlüğünde fotoğraf yükleme desteğinin geldiğini duyurdu. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde artık Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üzerinden yüksek çözünürlüklü fotoğraf yükleyebilecek. Böylece kullanıcılar kalitesi düşük fotoğraflar yüklemek zorunda kalmayacak.

Dünya genelinde çok popüler olan sosyal medya platformunu web sürümü 4096 x 4096 piksel çözünürlük desteğine sahipti fakat platformun mobil uygulaması 2048 x 2048 piksel çözünürlüğe kadar destekliyordu. Bu sebepten ötürü kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf yüklemek için hizmetin web sürümünü kullanmak zorunda kalıyordu.

Şirket, geçtiğimiz ay mobil cihazlar üzerinden yüksek çözünürlüklü görüntüler yükleme özelliğini test etmeye başlamıştı. Test süreci başarı ile tamamlandıktan hemen sonra tüm kullanıcıların kullanıma sunuldu.

"Veri kullanımı" sayfasında "Yüksek kaliteli resim yüklemeleri" ile "Yüksek kaliteli resimler" seçeneklerini görmüyorsanız uygulamanın son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Bunu kontrol etmek için Google Play Store isimli uygulama mağazasını ziyaret etmelisiniz. "Uygulamalarım ve Oyunlarım" kategorisi üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.



To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx