Twitter'da Güvenlik Açığı Skandalı: 5.4 Milyon Kullanıcının Verileri Çalındı!
Son dönemde artan veri sızıntıları WhatsApp'ın ardından Twitter'ı da vurmuş gibi görünüyor. 5.4 milyon kullanıcının verileri karaborsada satılıyor.
Geçtiğimiz gün WhatsApp'ta yaşanan kişisel verilerin sızıntısı şimdi de Twitter'ı vurmuş gibi görünüyor. Güvenlik tarafında pek çok çalışanını işten çıkartan şirket geçtiğimiz gün hackerların kurbanı oldu. Raporlar, Twitter kullanıcılarına ait 5.4 milyon telefon numarasının karaborsada satıldığını belirtiyor.
Elon Musk'ın platformu satın almasından bu yana pek çok gelişme yaşandı ve çalışanların birçoğu şirketteki görevinden alındı. Öyle ki şirketin güvenlik zaafiyetlerinden yararlanmayı planlayan hackerlar emeline ulaşmış gibi görünüyor.
Twitter'daki Güvenlik Açıkları Hâlâ Giderilmiş Değil
5.4 milyon Twitter kullanıcısının telefon numarası ve e-mail adresi gibi kişisel bilgileri karaborsada satılmaya başlandı.
Bunların dışında şu anda askıya alınmış 1.2 milyon Twitter hesabının da çalındığı ve verilerine ulaşıldığı bildiriliyor. Toplamda 7 milyonu aşkın bu veri sızıntısı oldukça yüksek meblağlar karşılığında satışa sunulmuş durumda.
Bahsi geçen veri sızıntısına neden olan güvenlik açıklarının da hâlâ düzeltilmediği gelen bilgiler arasında.
Elon Musk, Simpsons Kehanetini Açıkladı: "Twitter'ı Satın Alacağımı Biliyorlarmış"
Geçmişten bugüne pek çok yaşanan olayı yıllar öncesinde bölümlerinde teker teker tahmin ettiği ortaya çıkan The Simpsons dizisinin, uzunca süredir gündemi meşgul eden Elon Musk'ın Twitter'ı satın alımını da önceden bildiği ortaya çıktı.
Daha Önce Yasaklanan Twitter Hesapları Geri Açılıyor!
Elon Musk, Twitter topluluğuna yeni ve potansiyel olarak tehlikeli kabul edebileceğimiz sorular sormaya devam ediyor. Daha önce Donald Trump'ın yasağının kaldırıp kaldırılmaması için bir Twitter anketi düzenleyen ve sonucun kaldırılması yönünde çıkmasının ardından yasağın kaldırılacağını açıklayan Musk'ın şimdiki planı çok daha büyük.
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