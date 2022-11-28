Twitter'da Güvenlik Açığı Skandalı: 5.4 Milyon Kullanıcının Verileri Çalındı!

Geçtiğimiz gün WhatsApp'ta yaşanan kişisel verilerin sızıntısı şimdi de Twitter'ı vurmuş gibi görünüyor. Güvenlik tarafında pek çok çalışanını işten çıkartan şirket geçtiğimiz gün hackerların kurbanı oldu. Raporlar, Twitter kullanıcılarına ait 5.4 milyon telefon numarasının karaborsada satıldığını belirtiyor.

Elon Musk'ın platformu satın almasından bu yana pek çok gelişme yaşandı ve çalışanların birçoğu şirketteki görevinden alındı. Öyle ki şirketin güvenlik zaafiyetlerinden yararlanmayı planlayan hackerlar emeline ulaşmış gibi görünüyor.

Twitter'daki Güvenlik Açıkları Hâlâ Giderilmiş Değil

5.4 milyon Twitter kullanıcısının telefon numarası ve e-mail adresi gibi kişisel bilgileri karaborsada satılmaya başlandı.

Bunların dışında şu anda askıya alınmış 1.2 milyon Twitter hesabının da çalındığı ve verilerine ulaşıldığı bildiriliyor. Toplamda 7 milyonu aşkın bu veri sızıntısı oldukça yüksek meblağlar karşılığında satışa sunulmuş durumda.

Bahsi geçen veri sızıntısına neden olan güvenlik açıklarının da hâlâ düzeltilmediği gelen bilgiler arasında.