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Twitter, 5G Hakkında Atılan Asılsız Tweetleri Silecek

Twitter, 5G'nin Korona'ya neden olduğuna ilişkin paylaşımları silecek
Duygu Babak
Duygu Babak -

En popüler sosyal medya paylaşım platformlarından bir tanesi olan Twitter, 5G bağlantısı ile koronavirüs arasında bir bağlantı olduğunu ifade eden tweetleri silme kararı aldı. Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan yanlış ya da sahte bilgilerin en az salgın kadar tehlikeli olduğunu savunurken, sosyal medya platformları da yanlış ya da sahte bilgi paylaşımını önlemek adına tedbirler alıyor.

Twitter platformunun almış olduğu 5G ile bağlantılı koronavirüs paylaşımlarını silme kararı da bu tedbirlerden bir tanesi. Son haftalarda 5G teknolojisi ile ilgili çok fazla asılsız paylaşım yapılarak, 5G teknolojisinin koronavirüsü salgını ile bağlantılı olduğu yönünde bilgi paylaşımları gerçekleştirildi. Twitter, gerçekleştirilen bütün paylaşımları platformdan silme kararı aldı.

5G Bağlantılı Koronavirüs Tweetleri Silinecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüyle ilgili her ülkeden gerçek dışı bilgi paylaşımları yapılabiliyor. Sosyal medya platformlarının gücü sayesinde gerçek dışı bilgiler hızla milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Uzmanların, gerçek dışı bilgi paylaşımının en az virüsün yayılması kadar tehlikeli olduğunu açıklaması üzerine, neredeyse bütün sosyal medya platformları, gerçek dışı bilgi paylaşımını engellemek adına harekete geçti. 

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp bilgi kontrol etme özelliğini tanıtırken, Twitter dışında diğer sosyal medya platformları da gerçek dışı bilgi paylaşımını ve yayılımını engellemek için aldıkları önlemleri paylaşmaya başladılar.

ETİKETLER: twitter 5g corona virüsü

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