Hesabınız Açılmış Olabilir: Twitter, 62.000 Askıya Alınmış Hesabı Geri Açtı!

Platformer'ın yeni bir raporuna göre Elon Musk, milyarderin Ekim ayında şirketi devralmasından önce şirket tarafından askıya alınan yaklaşık 62.000 Twitter hesabını eski hâline getirme sürecini başlattı. Twitter'a geri döndürülen binlerce hesapla ilgili duruma "Büyük Patlama" diyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Platformer'ın aktardığına göre, Musk'ın anketinden bu yana Twitter, 10.000'den fazla takipçiye sahip yaklaşık 62.000 hesabı eski hâline getirme sürecini başlattı, bunlardan biri 5 milyondan fazla takipçisi olan bir hesap iken, 1 milyondan fazla takipçisi olan 75 hesap da bu hesaplara dâhil. Çalışanlar bu olayı şirket içerisinde "Büyük Patlama" olarak adlandırdılar.

Twitter Yeniden Felakete Sürüklenebilir

Daha önce askıya alınan bu hesapların eski durumuna getirilmesi, Musk'ın geçen ay tonlarca kullanıcının büyük şirketleri ve kişileri taklit ederek platformda mavi tik aldığı, Twitter Blue hizmetinin yeniden başlatıldığı hafta gerçekleşti.

Dâhili bir belgeye göre Musk, yeniden başladığında Twitter Blue'yu kötüye kullanmaya çalışan kişileri bulmak ve askıya almak için kredi kartı numaralarını ve cep telefonu tanımlayıcılarını kullanma şeklindeki orijinal planına bağlı kalıyor.

Askıya alınan hesapların geri gelmesi ve potansiyel olarak Twitter Blue'nun aynı hafta yeniden başlatılmasıyla, Twitter başka bir geçici felaketin içinde olabilir.