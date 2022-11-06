Beklenen Oldu: Twitter 8 Dolar Karşılığında Mavi Tik Satmaya Başladı

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında platformun satın almasından bu yana Twitter'da pek çok olay oldu ve sosyal ağın doğrulama sistemindeki tartışmalı değişiklik şimdi iOS için Twitter uygulamasında test ediliyor.

Hafta sonu yayınlanan bir iOS uygulama güncellemesi, mavi tik için ayda 7,99 dolar ödeme seçeneği sunmaya başladı. Twitter Blue bazı ülkelerde zaten aylık 4,99 dolara satılıyor ancak mavi tik henüz o bölgelerdeki aboneliğe dâhil değil.

Bazı kullanıcılar yeni ücretli planla ilgili sorun yaşadıklarını bildirdikten sonra Twitter'dan Esther Crawford atmış olduğu tweet'te özelliğin hâlâ "test" aşamasında olduğunu ve henüz tam olarak uygulanamadığını belirtti.

Yeni Twitter Blue Aboneliği Testleri Devam Ediyor

Hesap doğrulamaya yönelik yeni yaklaşım, şimdiden birçok olumsuz eleştiriye de neden oldu. Yeni sisteme dek gerçek kişiler tarafından yürütülen gerçek hesapları onaylayan mavi tik işaretleri, manuel bir inceleme sürecinden sonra ücretsiz olarak veriliyordu.

En son Twitter iOS uygulama güncellemesindeki bir başka değişiklik, bildirimler ekranına Doğrulandı sekmesini yerleştiriyor ve bu, doğrulanmış kullanıcılardan gelen yanıtların her şeyden önce göründüğü anlamına geliyor. Bu, botların ve spam hesapların etkisini azaltmak için olabilir.