Twitter'a Devlet Destekli Hacker Saldırısı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, geçtiğimiz günlerde yoğun hacker saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Twitter, saldırının çok yoğun olması ve belirli noktalardan yönlendirilmesi sebebiyle bunun hacker gruplarının ötesinde bir destekle yapıldığını söyledi. Tahminlerinin devlet destekli kişiler tarafından saldırının planlandığı yönünde olduğunu aktaran Twitter, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.

Yaşanan saldırının Twitter çalışanları tarafından kısa süre içerisinde tespit edildiği söylendi. Saldırının kısa sürede engellendiğini ve saldırının kaynaklandığı hesapların ise engellendiği bildirildi. Açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığını veya bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Güvenlik uzmanları ise Twitter tarafından yapılacak daha ayrıntılı araştırmalar sonrasında elde edilen bilgilerin paylaşılabileceğini kaydettiler.