Twitter'a Hikayeler Özelliği Geliyor!

Dünya genelinde milyonlarca kişiye hizmet veren Twitter, diğer sosyal medya platformlarının izinden gitmeye başladı. Twitter'a hikayeler özelliğinin geleceği duyuruldu.

Twitter geçtiğimiz haftalarda Chroma Labs'ı satın almıştı. Chroma Labs'ın geliştirdiği Chroma Stories uygulaması ile hikayeler için ilgi çeken fotoğraflar oluşturulabilmekte. Satın alım sonrasında kullanıcılar Twitter'a da hikayeler özelliğin gelip gelmeyeceğini merak etmekteydi.

Twitter Grubu Ürün Müdürü Kayvon Beykpour yaptığı paylaşım ile Twiiter'a gelecek olan yeni özelliği duyurdu. Kullanıcıların tweet atarken kendilerini rahat hissetmediklerini ve sürekli kaç beğeni/ paylaşım geleceğini düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine Fleets isimli yeni paylaşım formatı geliştirdiklerini açıklayan Kayvon Beykpour, özelliğin nasıl kullanılacağını açıkladı.

Kullanıcılar aynı tweet atar gibi hikaye paylaşabilecek. Fleets'de 280 karaktere kadar metin yazılabilecek. Bu hikayelere yanıtlar DM üzerinden yapılacak. Böylece yapılan paylaşıma kaç beğeninin geldiği görülmeyecek. Şu anda Brezilya'da yaşayan kullanıcılara açılan özellik ilerleyen günlerde tüm Twitter kullanıcılarına açılacak.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c