Twitter'a Konuşma Ağacı Özelliği Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Görünüşe göre Twitter'ın yeni özelliği çok sevilecek.

Jane Manchun Wong, Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Konuşma ağacı adı verilen özellik ile Twitter'da attığınız bir tweete yanıt geldiğinde o yanıtı kolayca görebileceksiniz. Tweetlere verilen yanıtların tasarımı değişiyor.

Konuşma ağacı özelliği Twitter'ın beta programında ortaya çıktı. Konuşma ağaçları şu anda ana Twitter'ın web sitesinde test ediliyor. Yeni tasarım ile birlikte tweete odaklanabilecek ve kim hangi kişiye ne yanıt vermiş rahatça görebileceksiniz. Twitter'a gelecek olan iç içe konuşma tasarımı Reddit'te de kullanılmakta.

Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden yeni özellik hakkında bir GIF yayınladı. Hemen aşağıdan konuşma ağacı özelliğinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Twitter continues working on Conversation Tree



now with the ability to focus a specific tweet, even from a permalink pic.twitter.com/CVadSqbFDP