Twitter’a Rakip Geliyor: Post.News

Sosyal medya platformları içerisinde ayrı bir konuma sahip Post.news tamamen farklı bir iş modeline sahip. Gelirini küçük çaplı reklam anlaşmalarıyla elde eden şirket abone sistemiyle hareket ediyor. Oyunlarda kullanılan elmas sistemine benzer yöntemle siteyi optimize eden şirket çok fazla reklam çalışmasına ihtiyaç duymuyor.

Post.News Yeni Özelliğini Duyurdu

2022 yılında açılan sosyal medya sitesi, özellik duyurulana kadar kadar sadece bir web site olarak kullanılabiliyordu. Akıllı telefonlara gelecek olan özellikle birlikte uygulamaya gündemdeki konular, kaydetme ayarı ve video yükleme özelliği entegre edilecek.

Uygulama her ne kadar telefona uyarlansa da, içerik satın alma yeteneği gibi bazı özel işlevleri yapmaya devam edecek. Twitter’ın kopyası olarak yorumlanan sosyal medya platformu Elon Musk’ın hamlelerini takip ederek aksiyon aldığı iddia ediliyor.

Tüm bu iddiaların yanında uygulamayı Twitter'dan ayıran ince nüanslarda bulunur. Örneğin, karakter sınırlamasının olmaması Güçlü ve kolay erişilebilir bir API seçimlerinde serbest bırakması, gibi farklılıkları da mevcuttur.