Twitter’a 'Tweet Gizleme' Özelliği Geliyor!

Sosyal medya devi Twitter, görünüşe göre platforma yeni bir özellik daha getirmeyi planlıyor. Twitter’ın şu sıralar, tweet’leri gizlemeye imkan veren yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Söz konusu yeni özellikle ilgili iddialar ilk olarak Jane Manchun Wong tarafından ortaya atıldı. Bulgularını Twitter’da yaptığı bir paylaşımla açıklayan Wong, Twitter’ın Android uygulaması içerisindeki kodlar arasında bu yeni özelliğe rastladığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde TechCrunch’a konuşan bir Twitter çalışanı da, Twitter’ın Hide Tweet (Tweet’i Gizle) adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı.

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 Şubat 2019

'Hide Tweet' özelliğinin, sohbetlerini ve paylaşımlarını korumak isteyen kullanıcılar için yeni bir opsiyon olduğu söyleniyor. Buna göre kullanıcılar bir tweet atarken paylaş butonuna tıkladıklarında 'Hide Tweet' seçeneği ortaya çıkacak. Bu seçeneği seçerek tweet’lerinizi gizleyebilecek ve sadece istediğiniz kişilerin görebileceği şekilde paylaşabileceksiniz.

Twitter çalışanı ayrıca, View Hidden Tweets (Gizli Tweet’leri Göster) seçeneği üzerinde de çalışıldığını söyledi. Adından da anlaşılacağı üzere bu özellik sayesinde kullanıcılar, daha önce gizli olarak paylaştıkları tweet’leri daha sonradan herkese açık hale getirebilecek.

Kullanıcıların, profillerini sessize alma ve şikayet etme seçeneklerinin yanı sıra, kendi tweet’lerine yazılan yanıtları gizlemelerine de olanak sağlayan yeni özelliğin ne zaman hizmete gireceği henüz bilinmiyor.