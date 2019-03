Twitter’a 'Tweet Gizleme' Özelliği Geliyor!

Sosyal medya devi Twitter, görünüşe göre platforma yeni bir özellik daha getirmeyi planlıyor. Twitter’ın şu sıralar, tweet’leri gizlemeye imkan veren yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Söz konusu yeni özellikle ilgili iddialar ilk olarak Jane Manchun Wong tarafından ortaya atıldı. Bulgularını Twitter’da yaptığı bir paylaşımla açıklayan Wong, Twitter’ın Android uygulaması içerisindeki kodlar arasında bu yeni özelliğe rastladığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde TechCrunch’a konuşan bir Twitter çalışanı da, Twitter’ın Hide Tweet (Tweet’i Gizle) adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı.

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp