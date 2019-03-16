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Twitter'a Tweetleri Takip Etmeniz için 'Abone Ol' Butonu Geliyor!

Twitter Artık Mobil Üzerinde Moments Özelliği Sunuyor
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Yazılım

Son günlerde yeni kamera özelliği ile kullanıcıların kalbine taht kuran sosyal medya devi Twitter, bu kez tweetleri takip edebilmeniz için bir buton geliştiriyor.

Yazılım mühendisi Jane Manchun Wong'un attığı tweet ile ortaya çıkan bu özellik, atılan tweet üzerindeki tüm gelişmelerden haberdar olmanıza yarıyor. Tweet'in sağ üst köşesinde yer alan alarm butonuna dokunduğunuzda o tweet hakkındaki beğenmeleri ve yanıtları telefonunuzun bildirim paneli üzerinden anlık olarak görebileceksiniz.

Henüz yayınlanmayan bu yeniliği Twitter Comms onayladı. Twitter Comms, yazılım mühendisi Jane Manchun Wong'un attığı tweet'i alıntıladı ve "Bu, Twitter'ın daha fazla sohbet edebilmeniz için yaptığı işin bir parçası." dedi. Twitter yeni özelliğinin ne zaman sunulacağını ne yazık ki söylemedi; ancak özelliğin yakın bir zamanda tüm Twitter kullanıcılara açılmasını bekliyoruz. Bu özellik sayesinde tweet'lerdeki tüm gelişmeler gözünüzden kaçmayacak.

Sizler Twitter'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'a mutlaka gelmesi lazım diye düşündüğünüz bir özellik var mı? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!

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