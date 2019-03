Twitter'a Tweetleri Takip Etmeniz için 'Abone Ol' Butonu Geliyor!

Son günlerde yeni kamera özelliği ile kullanıcıların kalbine taht kuran sosyal medya devi Twitter, bu kez tweetleri takip edebilmeniz için bir buton geliştiriyor.

Yazılım mühendisi Jane Manchun Wong'un attığı tweet ile ortaya çıkan bu özellik, atılan tweet üzerindeki tüm gelişmelerden haberdar olmanıza yarıyor. Tweet'in sağ üst köşesinde yer alan alarm butonuna dokunduğunuzda o tweet hakkındaki beğenmeleri ve yanıtları telefonunuzun bildirim paneli üzerinden anlık olarak görebileceksiniz.

Twitter is testing "Subscribe to conversation" so you can get notified over a conversation without liking or replying 🍿 pic.twitter.com/6hpSQcMJZD