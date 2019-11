Twitter'a Yeni Özellik Geldi! Tweetlere Verilen Yanıtlar Gizlenebilecek

Twitter'da attığınız tweete istemediğiniz bir yanıt geldiğinde yanıtı kolayca gizleyebileceksiniz. Twitter yeni özelliğini yayına aldı.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği tweetlere verilen yanıtı gizleme özelliği nihayet geldi.

Yeni özellik sayesinde attığınız tweetin altına gelen yanıtları kolayca gizleyebileceksiniz. Yeni özelliğin kullanımı oldukça basit.

Öncelikle attığınız tweete gelen istemediğiniz yanıtın üzerine gelin. Ardından istemediğini tweeetin hemen sağ tarafında yer alan aşağı ok butonuna basın. Butona bastığınızda karşınıza seçenekler açılacak. Açılan seçeneklerden "Yanıtı Gizle" seçeneğine dokunun. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. İstemediğiniz yanıt tweetinizden gizlenmiş olacak.

Hemen aşağıda yer alan videodan cevap gizleme özelliğinin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

Starting today, you can now hide replies to your Tweets. Out of sight, out of mind. pic.twitter.com/0Cfe4NMVPj