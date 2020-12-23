Twitter, ABD Başkanının Takipçi Sayısını Sıfırlayacak!

Başkanlık devri, göreve başlama gününün çok öncesinden başlatılması gereken çabaları da içerir. Günümüz dünyasına dönersek hükümet tarafından yönetilen sosyal medya hesapları da başkanlık devri kapsamında sarf edilmesi gereken çabalara dahildir. Biden yönetimi ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin başına geçtiğinde Twitter da ABD başkanının takipçi sayısını sıfırlayacağını duyurdu.

ABD Başkanının Takipçi Sayısı Neden Sıfırlanacak?

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, ocak ayında hükümetin başına geçtiği zaman dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter da Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi Twitter hesaplarının takipçi sayısının sıfırlanacağını ve bu hesaplarda ufak çaplı birkaç değişikliğin yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre sıfırlanacak olan hesaplar arasında 33,2 milyonu aşkın takipçisi bulunan “Pottus” hesabı ile 16, 26 milyon takipçisi olan “WhiteHouse” hesabı yer alıyor. Bloomberg’ün haberine göre başkanlık devredildikten sonra Joe Biden’ın yönetimine ait “transition46” hesabı “WhiteHouse” hesabına dönüştürülecek. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın 21,7 milyon takipçisi bulunan hesabını ve “WhiteHouse” hesabını takip etmesini öneren bildirimlere de yer verilecek.

Twitter tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Twitter, 2017’de yaptığı gibi başkanlık devrinden sonra hükümet hesaplarının devrini kolaylaştırmak için Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile koordineli çalışıyor. Böylece gelen Biden yönetimi Beyaz Saray Twitter hesaplarına erişebilecek.” “Twitter, 2021 yılında @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS, @PressSec, @Cabinet ve @LaCasaBlanca dahil olmak üzere hükümet hesaplarının Biden yönetimine devredilmesini kolaylaştıracak.” “Hesapların takipçileri olduğu gibi kalmayacaktır. Twitter bunun yerine takipçilerin Biden yönetiminin yeni hesaplarını takip etmelerine fırsat tanımak için bu hesapları takip eden kişileri hesaptaki içeriklerin arşivleneceği konusunda bilgilendirecektir. Örneğin ‘WhiteHouse’ hesabını takip eden kişiler, hesapta mevcut tweetlere ‘WhiteHouse45” hesabından erişebilecektir.”

Başkan Donald Trump Ocak 2017 tarihinde göreve geldiğinde Obama yönetimi tarafından yönetilen “Pottus” hesabındaki tüm tweetler “Pottus44” adlı yeni bir hesaba taşınarak arşivlenmiş, “Pottus” hesabının takipçi sayısında ise hiçbir farklılık meydana gelmemişti. Twitter’a göre bu sefer durum bu şekilde gerçekleşmeyecek. Trump yönetiminden Biden yönetimine geçişte takipçi sayısı da sıfırlanacak. Rob Flaherty, sosyal medya şirketinin takipçileri söz konusu hesaptan aktarmanın mümkün olmayacağını dile getirdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tweetlerini genellikle “Pottus” hesabından paylaşmıyor. Trump, bunu yapmak yerine tweetlerini 88 milyonu aşkın takipçi sayısına sahip “realDonaldTrump” kullanıcı adına sahip hesabından paylaşıyor. Twitter ayrıca Biden’ın göreve gelmesinden sonra Trump’ın sık sık tartışma konusu haline gelen tweetlerine karşı da daha farklı bir yaklaşım sergileneceğini duyurdu. Trump’ın başkanlığı alındıktan sonra bir dizi farklı kurala uyması gerekecek.