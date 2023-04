Twitter'ın Adı Değişiyor mu: Elon Musk "W" Harfini Kaldırdı!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri bir gün olsun gündemden düşmedi. Yaptığı açıklamalar ve izlediği yollarla sansasyon yaratan Musk, şimdi de Twitter tabelasından "w" harfini kaldırdı. Tabela şu an "Titter" olarak görünüyor. Peki nedeni ne?

ABD'nin San Francisco kentinde olan Twitter genel merkezindeki "w" harfi ile ilgili ilk haber geçtiğimiz hafta sosyal medya gündemine oturmuştu. Tabeladaki harfin muşamba ile kapatılması dikkat çekmişti.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq