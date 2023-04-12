Twitter'ın Adı Değişiyor mu: Elon Musk "W" Harfini Kaldırdı!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri bir gün olsun gündemden düşmedi. Yaptığı açıklamalar ve izlediği yollarla sansasyon yaratan Musk, şimdi de Twitter tabelasından "w" harfini kaldırdı. Tabela şu an "Titter" olarak görünüyor. Peki nedeni ne?

Twitter Neden Titter Oldu?

ABD'nin San Francisco kentinde olan Twitter genel merkezindeki "w" harfi ile ilgili ilk haber geçtiğimiz hafta sosyal medya gündemine oturmuştu. Tabeladaki harfin muşamba ile kapatılması dikkat çekmişti.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023

Elon Musk, konuyla ilgili Twitter hesabından şunları yazdı:

"San Francisco genel merkezindeki bina sahibimiz, tabelanın yasal olarak Twitter olması gerektiğini ve w'yu kaldıramayacağımızı söyledi. Biz de bu yüzden harfi arka plan rengine boyadık. Sorun çözüldü! Kıkırdamamızı susturmaya çalıştılar."

Yani anlaşılan o ki Musk, bina sahibinden izin alamadığı için Twitter'ın adını bu şekilde arka plan rengine boyayarak değiştirme kararı aldı.

"Titter" İngilizce'de "kıkırdamak" anlamına gelse de ve Musk da attığı tweette bu noktaya değinse de Gizmodo'nun altını çizdiği nokta, Musk'ın "tits" yani "memeler" kelimesi üzerinden şakalar yapmayı sevdiği oldu. Aynı kelime Amerikan argosunda striptiz kulübü anlamı da taşıyor.

Twitter'ın Adı Değişecek mi?

Nisan 2022'de Twitter'dan anket yapan Elon Musk, takipçilerine Twitter'ın adını "Titter" olarak değiştirilip değiştirilemeyeceğini sormuştu. Akıllara gelen bu anket sonucunda, şu an akıllardaki tek soru Twitter'ın adı gerçekten "Titter" olarak değişecek mi?

Son olarak şunu de ekleyelim; Ocak ayında genel merkez binasının sahibi olan SRI Nine Market Square, ödenmemiş kiralar ve verilen zararlar nedeniyle Twitter'a 6,7 milyon dolarlık bir dava açmıştı.