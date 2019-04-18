Twitter, Alıntı Paylaşma Uygulaması Highly’yi Bünyesine Kattı

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıların haber makalelerinden kolayca alıntı yaparak, paylaşabilmelerini sağlayan Highly uygulamasını satın aldı. Highly, anlaşmanın bir parçası olarak Slack ve iOS uygulamasını kapatacak.

Son dönemde platforma kazandırdığı yeni özelliklerle kullanıcıların yüzünü güldüren Twitter, çok önemli bir satın almanın altına imza attı. ABD’li şirket, alıntı paylaşma uygulaması Highly'yi satın aldığını açıkladı.

Hem tarayıcı eklentisi hem de iOS uygulaması olarak kullanılabilen Highly, kullanıcıların makalelerden alıntı yapmasını ve bunları e-posta, sosyal medya, Slack ve metin yoluyla arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlıyor. Bu yönüyle oldukça kullanışlı bir uygulama olan Highly, kısa zamanda pek çok kullanıcının gözdesi haline geldi.

Bugünden itibaren Twitter çatısı altına geçen Highly, anlaşmanın bir parçası olarak Slack ve iOS uygulamasını 26 Nisan’da kapatacak. Chrome, Safari ve Firefox'ta kullanılabilen Highly eklentisi ise kullanıcılara hizmet vermeye devam edecek.

Highly, Medium platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hizmete gelecek tüm yeniliklerin kullanıcılara e-posta yoluyla bildirileceğini söyledi.

Öte yandan Twitter'ın Highly ile tam olarak ne yapmayı planladığı belli değil; ancak bu hizmetin doğrudan Twitter uygulaması içinde kullanıcılara sunulabileceği söyleniyor.