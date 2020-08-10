Twitter Alıntılanan Tweetlerin Sayısını Gösterecek: Yeni Özellik Geliyor

Geçtiğimiz aylarda Twitter, alıntılananları görme özelliği ile güncellendi. Şirket bu yeniliğin ardından şimdi de alıntılanan tweetlerin sayısını gösteren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte alıntılanan tweetlerin sayısını gösteren özellik hakkında gelen bilgiler.

Twitter Alıntılanan Tweetlerin Sayısını Gösterecek

TheVerge tarafından aktarılan habere göre Twitter, tweetleri kaç kişinin alıntıladığını beğeni ve retweet kısmının hemen yanında gösterecek. Şu anda test aşamasında olduğu söylenilen özellik ile birlikte tweetlerin kaç kişi tarafından alıntılandığı kolay bir şekilde gösterilecek.

Hemen aşağıdan özelliğin nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmezliğini korumakta. Alıntılanan tweetlerin sayısını görme özelliği testlerin ardından tüm kullanıcılara açılacak. Böylece kullanıcıları tweetin kaç kişi tarafından alıntı yapıldığını kolayca görecek.

Twitter indir butonundan uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz.