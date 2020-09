Twitter Alıntılanan Tweetlerin Sayısını Göstermeye Başladı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, alıntılanan tweetlerin sayısını gösteren özelliğini yayına aldı. İşte alıntılanan tweetlerin sayısını gösteren özellik hakkında bilmeniz gerekenler.

Twitter, tweetleri kaç kişinin alıntıladığını beğeni ve retweet kısmının hemen yanında göstermeye başladı. Özellik ile birlikte tweetlerin kaç kişi tarafından alıntılandığı kolay bir şekilde gösterilmekte. Alıntılanan tweetlerde kullanıcıların ne yazdığı da hızlıca görülebiliyor.

Hemen aşağıdan Twitter'ın yeni özellik hakkında paylaşmış olduğu videoya göz atabilirsiniz.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.



Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80