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Twitter Alıntılanan Tweetlerin Sayısını Göstermeye Başladı

Twitter alıntılanan tweetlerin sayısını gösteren yeni bir özelliği kullanıma sundu. Detaylar haberimizde.

twitter-alintilanan-tweetlerin-sayisini-gosterme-ozelligi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, alıntılanan tweetlerin sayısını gösteren özelliğini yayına aldı. İşte alıntılanan tweetlerin sayısını gösteren özellik hakkında bilmeniz gerekenler.

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Twitter'ın Alıntılanan Tweetlerin Sayısını Gösteren Özelliği Yayında

Twitter, tweetleri kaç kişinin alıntıladığını beğeni ve retweet kısmının hemen yanında göstermeye başladı. Özellik ile birlikte tweetlerin kaç kişi tarafından alıntılandığı kolay bir şekilde gösterilmekte. Alıntılanan tweetlerde kullanıcıların ne yazdığı da hızlıca görülebiliyor.

Hemen aşağıdan Twitter'ın yeni özellik hakkında paylaşmış olduğu videoya göz atabilirsiniz.

 Yeni özellik tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. Böylece kullanıcıları tweetin kaç kişi tarafından alıntı yapıldığını görebiliyor.

Sizler Twitter'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Twitter indir butonuna basarak Twitter'ı cihazınıza saniyeler içerisinde indirebilirsiniz.

ETİKETLER: twitter

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