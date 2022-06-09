Twitter, Yeni Alışveriş Özelliği Product Drops'u Duyurdu

Twitter, yeni alışveriş özelliği Product Drops'un pilot uygulamasını duyurdu. Twitter, platformunu alışveriş özellikleriyle büyütmeye devam ediyor. Twitter, Twitter'daki hareketli alışveriş gündeminden ilham alan başka bir alışveriş özelliğini duyuruyor. Bu sefer odaktaki konu ise indirimler.

İnsanlar her gün ürünler ve ürün indirimleri hakkında konuşmak için Twitter'ı kullanıyor. Product Drops, alışveriş yapanların kendileri için en önemli olan lansmanlardan haberdar olmalarını sağlayacak ve markalara, alışveriş yapanların büyük ürün anlarında (satışa sunulduğ gün gibi) ilgisini çekmenin yepyeni bir yolunu sunacak.

Product Drops, satıcıların bir sonraki en büyük lansmanını yapmalarına ve yerel olarak Twitter'da daha fazla ürün ayrıntısı göstermelerine olanak tanıyan en yeni Twitter alışveriş özelliği. Ayrıca bu özellik sürekli sevdiği ve beklediği indirimleri kaçıran kullanıcılar için büyük bir özellik çünkü Product Drops, alışveriş yapanların doğrudan Twitter'da yaklaşan indirimler için hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanıyor.

Twitter'ın Yeni Alışveriş Özelliği: Product Drops

Twitter Ürün Müdürü Justin Hoang konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Twitter Alışveriş ailesini genişletirken ve Product Drops gibi yeni özellikleri test ederken, önceliğimiz ticaret yapanlara alışveriş yapanlarla bulundukları yerde buluşmalarına yardımcı olan yeni araçlar sağlamak oldu. Alışveriş yapanların Twitter'da olduğunu biliyoruz, bu nedenle satıcıların etkileşim kurmak için profilde (Shop Spotlight ve Twitter Mağazaları gibi) veya zaman çizelgesinde bu yeni özelliğimiz gibi alışveriş özelliklerimizden nasıl yararlandıklarını görmekten heyecan duyuyoruz."

Product Drops ile, bir satıcı yaklaşan bir lansman hakkında Tweet gönderdiğinde, Tweet'in altında bir "Bana Hatırlat" düğmesi görülecek. Tek dokunuşla Drop'un hatırlatılması talep edilebilecek. Lansman gününde bildirimler sekmesinde, lansmandan 15 dakika önce ve lansman anında bir uygulama içi bildirim alınabilecek, böylece satıcının web sitesinde ilk alışveriş yapanlardan biri olunabilecek. Bildirime tıklandığında, ürünü satıcının web sitesinde satın almak için bir "Web sitesinde alışveriş yapın" düğmesi görülecek.

Şu an için yalnızca ABD'de bulunan ve iOS cihazlarda Twitter'ı İngilizce olarak kullanan müşteriler bu yeni özelliği görebilecek ve kullanabilecek. Twitter, bu özelliği iş ortaklarıyla test ediyor. Özelliğin gelecekte küresel çapta kullanıma sunulması bekleniyor.