Twitter Altı Ay Uygulamasında Geri Adım Attı

Twitter kullanılmayan hesapların boşa çıkmasını sağlayacak yeni uygulamayı hayata geçirmekten bir süre için vazgeçti.

Altı Ay Sonrası için Uygulanacaktı

Dün yaptığımız haberde şirketin altı aydan fazla süredir kullanılmayan hesapların sahiplerine e-posta gönderdiğini belirtmiştik. Gönderilen e-posta içerisinde hesabın uzun bir süredir aktif olmadığını ve ilerleyen tarihlerde hesabın silineceği belirtilmekteydi.

Bu herkes için iyi bir haber değil. Ancak istediği kullanıcı adı başkası tarafından alınanlar, kullanılmayan hesapların silinmesinin ardından bu kullanıcı adlarına erişim sağlayabilecekti. Bu süreç için son günü 11 Aralık 2019 olarak belirten şirket, görünüşe göre geri adım attı.

Hayatını Kaybedenler için Düzenlemeler Yapılacak

Daha sonrasında tekrar bir açıklama yapan Twitter, bu planın şimdilik askıya alındığını belirtti. Hayatını kaybeden kişilerin profillerini anıtlaştırmak için çeşitli çalışmalar sürdürdüğünü belirten şirket, söz konusu proje tamamlanıncaya kadar hesapların silinmeyeceğini vurguladı.

Başka bir deyişle bir süre daha hesap temizliği yapılmayacak. Bu noktada eğer bir süredir kullanmadığınız hesaplarınız bulunuyorsa bunlara giriş yapmanızı ve işinizi sağlama almanızı tavsiye ederim.