Twitter Android'e Gerçek Karanlık Mod Desteği Geldi, Nasıl Açılır?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, bugün yepyeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Twitter'a gerçek karanlık mod desteği geldi. Geçtiğimiz günlerde karanlık mod desteğini yayına alan şirket, şimdilerde Lights out modunu yayına almaya başladı.

Mobil uygulamalar her geçen gün değişmekte ve karanlık mod desteği ile güncellenmekte. Twitter'da bu yeniliğe ayak uyduruyor. Lights out modu sayesinde Twitter'ı simsiyah bir şekilde kullanabileceksiniz. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Kullanıcıların uzun zamandır dile getirdiği gerçek karanlık mod özelliği nihayet yayına alındı. Twitter yeni özelliğini attığı tweet ile duyurdu. iOS tarafında yaklaşık yedi aydır yayında olan özellik Android tarafına da gelmiş oldu. Light out modunu Android cihazınızda etkinleştirmek için öncelikle uygulamanın ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar bölümünden "Görüntü ve Ses" seçeneğini seçin. Ardından "Karanlık mod görünümü" seçeneğine gelin. Açılan pencereden "Lights out" seçeneğini seçin. Tüm yapmanız gerekenler sadece bu kadar.

Welcome to the dark side, Android users. You can now go lights out on Twitter. pic.twitter.com/RpvstZvdnr