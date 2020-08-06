Twitter'dan Android Güvenlik Açığı Açıklaması: Hemen Güncelleyin

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter son zamanlarda zor günler geçiriyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda yaşanan hack skandalı sonrasında Android uygulamasında güvenlik açığı tespit etti.

Twitter Android Uygulamasında Güvenlik Açığı Bulundu

Twitter, Android uygulamasındaki güvenlik açığının diğer kötü amaçlı uygulamaların doğrudan mesajlar gibi özel bilgilere erişmesine izin verebileceğini söyledi. Güvenlik açığı tespit edildikten kısa bir süre sonra kapatıldı.

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Twitter, hatanın Android 8 ve 9 kullananları etkilediğini söyledi ve "Bu güvenlik açığının saldırganlar tarafından kullanıldığına dair kanıtımız yok" dedi. Şirket ç oğu kullanıcının bir Android güvenlik güncellemesiyle korunduğunu ancak %4'ünün hala savunmasız olduğunu açıkladı.

Google Play Store üzerinden Twitter uygulamasını en güncel sürüme güncellenmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Sizler Twitter'ın Android uygulamasında güvenlik açığı tespit edilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!