Twitter'ın Android Uygulamasında DM Arayüzü Değişiyor

Twitter, Android uygulaması için DM'lere giren insanlara daha görsel anlamda çekici bir arayüz sağlayan bazı değişiklikler sunmaya başladı. Twitter'ın Android uygulaması yıllar içinde büyük ölçüde aynı kaldı ancak bu güncelleme oldukça küçük olsa da kullanıcılara "genel olarak daha sorunsuz, daha tutarlı bir deneyim" sunmayı amaçlıyor.

Twitter, ekiplerinin işletim sistemindeki deneyimi değerlendirip iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirledikten sonra Android'deki DM'leri yeniden tasarlamaya başladığını söyledi.

Daha Sade ve Kullanışlı Bir DM Arayüzü

Yukarıdaki ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi uygulamadaki mesajlar görünümü, altta daha yuvarlak konuşma balonları ve metin kutusu ile artık daha anlaşılır görünüyor. Gelen kutusunun kendisi de çok daha az dağınık görünüyor ve satır sonlarından yoksun. Artık her istek için onları silmeyi kolaylaştıran bir "x" düğmesi de mevcut.

Twitter, Android'deki DM'lere sadece yeni bir arayüz tasarımı vermekle yetinmeyecek. Şirket ayrıca yanıt verme hızını ve kaydırma performansını iyileştirdiklerini söyledi. Twitter, uygulamanın tweet yönlendirme özelliklerinin yanı sıra mesaj oluşturucuyu da yeniden tasarladığını söyledi.

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