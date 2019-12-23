Twitter Android Uygulamasını Kullananlar Dikkat!

Popüler sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter için iç açıcı olmayan yeni bilgiler paylaşıldı. Güvenlik uzmanları, Twitter Android uygulamasında önemli güvenlik açıkları olduğunu tespit ettiklerini dile getirdiler.

Ortaya çıkan güvenlik açığı sayesinde kötü niyetli kişilerin başkalarının hesaplarına ulaşabildikleri, hesabın kontrolünü ele geçirdikten sonra istedikleri kişilere DM (özel mesaj) gönderebildikleri dile getirildi.

Hesaba sızmak isteyen kişilerin, Twitter'daki kısıtlı alanlara küçük kodlar yazarak bu erişimi sağlayabildikleri, tespit edilenler arasında kendine yer buldu.

Twitter, yaptığı resmi açıklama ile güvenlik açığının doğru olduğunu dile getirdi. Buna rağmen bugüne kadar bu açık sebebiyle zarar gören bir Twitter kullanıcısının bulunmadığını söyleyen şirket yetkilileri, güvenlik açığının giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardılar.

Twitter, kullanıcılarına gönderdiği e-postada ilgili güvenlik sorunu nedeniyle uyarıda bulunmayı ihmal etmedi ve kendi resmi blog sayfasında da bir uyarı metni yayınladı. iOS işletim sisteminin yüklü bulunduğu telefonlar için ise herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor.