Twitter Videolarına Altyazı Seçeneği Android ve iOS Platformlarına Geldi

Nihayet Twitter videoları için beklenen özellik geliyor. Twitter, video oynatıcısı için altyazıları değiştirmek adına bir altyazı seçeneğinin artık iOS ve Android'deki herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu. Videonun altyazıları varsa videonun hemen sağ üst köşesinde görünen yeni seçenek sayesinde videoya eklenmiş altyazıyı dilediğinizce açıp kapatabileceksiniz.

Twitter bu özelliği ilk olarak Nisan ayında test etmeye başladı ancak yalnızca sınırlı sayıda iPhone kullanıcısı tarafından kullanılabiliyordu. Yıllar boyunca mobil cihazınızda altyazıların görünüp görünmeyeceği, telefonunuzun erişilebilirlik ayarlarında altyazıları açıp açmadığınız veya videoyu sesini kapalı olarak izlemeniz gibi çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Bunlar hâlâ dikkate alınıyor olsa da tıpkı Twitter'ın web sitesinde ve diğer birçok video platformunda yaptığınız gibi artık bunları istediğiniz zaman Twitter mobil uygulamasından da kolayca açıp kapatabilirsiniz.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!



Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi