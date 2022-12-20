Twitter'daki Anketlere Yalnızca Para Verenler Katılabilecek!

Twitter'ı satın aldığından beri çalkantılı günler geçiren Elon Musk ve Twitter'ı ilgilendiren yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'luğundan istifa edip etmemesi ile ilgili bir anket paylaşan Musk'ın anketinin sonucuna göre büyük çoğunluk istifa etmesini istiyordu.

Anketin sonucuna uyacağını söyleyen ancak sözünü tutmayan Musk, artık bu tarz önemli politika kararlarını etkileyecek anketlere yalnızca Twitter Blue abonelerinin katılabileceğini açıkladı.

Elon Musk, Anketleri Twitter Blue'ya Özel Yapıyor

Aslında bu fikir doğrudan Musk'a ait değil. İstifa edip etmemesiyle ilgili paylaştığı anketin üzerine bir kullanıcının "Bu tarz önemli anketlerde yalnızca Twitter Blue aboneleri oy kullanabilmeli. Asıl pay sahibi biziz." demesi üzerine Musk, "İyi bir noktaya değindin. Bu değişikliği yapacağız." dedi.

Good point. Twitter will make that change. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Pek çok kişi bu kararın üzerine tepkilerini gösterirken, zamanında ifade özgürlüğünü savunan Musk'ın geçmiş düşüncelerine aykırı hareket ettiği belirtildi. Musk uzunca süredir Twitter'da politika değişiklikleri ile ilgili anketler yapıyor ve şu ana dek bu anket sonuçlarında çıkan kararı doğrudan hayata geçirdi ancak Twitter'dan istifa edip etmemesi gerektiğini sorduğu anket sonuçlanmasına rağmen hâlâ sözünü yerine getirebilmiş değil.

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