Twitter'a Arama Aboneliği Geliyor

Mobil uygulamanın en son yayın öncesi sürümünde Twitter, belirli bir arama terimiyle eşleşen yeni tweet'ler hakkında kullanıcıların bildirim alabilmesinin bir yöntemini hazırlıyor. Herhangi bir konuda haber veya ilgi alanınızın olduğu bir tweet ile ilgili mobil bildirimler söz konusu olduğunda, en iyi uygulama her zaman resmî Twitter uygulaması olmuştur ancak bu durum şimdiye dek yalnızca takip ettiğiniz hesaplardan gelen yeni tweet'lerle sınırlıydı. Bu durum görünüşe göre artık değişiyor.

Android geliştiricisi Dylan Roussel tarafından Twitter'da paylaşıldığı üzere Twitter Alpha'nın en son sürümü "Arama Aboneliği" adlı bir özelliği içeriyor. Arama Aboneliği bugün uygulamada henüz yayında olmasa da Roussel özelliği zorla etkinleştirmeyi başardı ve nasıl çalışacağına dair bir önizleme sundu.

Arama Aboneliği Sayesinde Takip Ettiğiniz Şeyleri Kaçırmayacaksınız

Yeni güncelleme ile birlikte Twitter uygulamasında arama yaparken arama çubuğunun yanında bir zil simgesi göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda aradığınız şeye artık abone olduğunuzu ve o konuyla ilgili atılan tweet'ler için bildirim alacağınızı gösteren bir bilgi ekranıyla karşılaşacaksınız. Gösterilen iki önizleme ekran görüntüsü özelliğin nasıl çalışacağına bir ön bakış sunuyor.

Roussel, Twitter'ın Arama Aboneliği'nin oluşturacağı bildirimleri, muhtemelen özelliğin hâlen geliştiriliyor olması nedeniyle gösteremedi. Bildirimlerin gerçek zamanlı olarak gönderilip gönderilmeyeceği veya uyarıların daha periyodik ve toplu olup olmayacağı şu anda net değil.

Başlangıçta premium ayrıcalıklar olarak piyasaya sürülen heyecan verici yeni Twitter özelliklerinin son trendi göz önüne alındığında, Arama Aboneliği'nin ücretli Twitter Blue aboneliğinin yeni bir parçası hâline gelmesi muhtemel görünüyor.