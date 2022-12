Twitter Artık Önerilen Tweet'leri Herkese Gösterecek

Twitter artık kullanıcıların takip etmedikleri hesaplardan daha fazla tweet'i ana sayfalarına aktarıyor. Şirket, geçmişte pek sevilmeyen bu özellikten kaçınmış olanlar da dâhil olmak üzere tüm kullanıcılarına bu yeni görünümün kullanılmasının tavsiyelerinde bulunduğunu açıkladı.

Şirket bir tweet'te "Twitter'daki herkesin platformdaki en iyi içeriği görmesini sağlamak istiyoruz, bu nedenle önerilerimizi geçmişte görmemiş olabilecekler de dâhil olmak üzere tüm kullanıcılara genişletiyoruz." dedi.

Kullanıcıların ana sayfasındane kadar önerilen tweet görmeyi beklemeleri gerektiği veya Twitter'ın önerileri uygulamanın diğer bölümlerinde de daha belirgin hâle getirip getirmediği net değil. Şirket, tweet'inde Eylül ayından itibaren "önerilerin ana sayfa zaman akışınızda, keşfet sekmesindeki belirli yerlerde ve Twitter'ın başka yerlerinde görünebileceğini" belirten bir ifade kullandı.

We want to ensure everyone on Twitter sees the best content on the platform, so we’re expanding recommendations to all users, including those who may not have seen them in the past.



You can learn more about them, and how to best control your experience: https://t.co/ekYWf57JSc