Twitter’ın Başı Dertte: Avustralyalı Şirket Dava Açtı

Sidney merkezli yazılım şirketi Facilitate, Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı mayıs ayından bugüne kadar biriken borçları nedeniyle Twitter’dan 1 milyon dolar ödeme talep etti.

Twitter Ödeme Yapmakta Zorlanıyor

The Guardian tarafından elde edilen dava belgelerine göre Facilitate, Londra ve Dublin'de sensör kurulumu ve Singapur'da ofis donanımı sağlarken Avustralya'da Twitter'ın Sydney ofisini hizmet dışı bıraktı. Şirket sırasıyla 203 bin 115 Sterlin, 546 bin 596 Singapur doları ve 61 bin 318 Avustralya doları alacaklı olduğunu iddia ediyor.

İki şirket arasında ilk dava ABD Kuzey Kaliforniya bölge mahkemesinde gerçekleşti. Facilitate, popüler sosyal medya şirketinin ödemeler konusunda herhangi bir itirazda bulunmadığını fakat ödemekte çok geciktiğini belirtti.

NCA Newswire tarafından rapor edilen davada yazılım şirketi savunmasında "Twitter, borçlu olduğu neredeyse herkesi dava etmeye zorlamaya kadar varan aşırı sıkı bir kampanyayla karşılık verdi. Twitter bazı ofislerinin kirasını ödemeyi durdurdu ve hizmetlerini hala kullandığı bazı satıcılara ödeme yapmayı kesti.” ifadelerini kullandı.