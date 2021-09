Twitter Bağış Özelliği İçin Bitcoin Desteği Gelebilir

Henüz test aşamasında olan Twitter bağış özelliği için kullanıcılara Bitcoin ile bağışta bulunma olanağı tanınmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Sosyal medya platformu, bu yılın başlarında normal kullanıcıların sevdiği içerik oluşturucularına destek olması için bahşiş özelliğini dar kapsamlı olarak kullanıma sunmuştu.

Son söylentilere göre Twitter, kısa bir süre önce kullanıma sunduğu bu özelliği şimdi kullanıcıların Bitcoin ile ödeme yapmasına olanak tanıyacak bir şekilde güncellemek istiyor. Bu özellik, kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren kullanıcıların Twitter'da paylaştığı tweetlerden para kazanmasına yardımcı olan en iyi yollardan biri olarak görüldü ve bu özelliğin içerik oluşturan, belirli bir kullanıcı kitlesine hitap eden herkes açısından yararlı bir özellik olduğu düşünülüyor.

Yeni bir sızıntı, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'ın Tip Jar olarak da bilinen özelliğe Bitcoin desteği kazandırmakla ilgili planları olduğuna ilişkin söylentileri alevlendirdi.

Bu destek eğer gerçekten de kullanıcılara sunulursa sosyal medya kullanıcıları desteklediği herhangi bir içerik oluşturucusuna popüler kripto para birimini kullanarak bahşiş verebilir. Ayrıca Twitter'a Bitcoin desteğinin de gelmesi çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin Twitter hesabının biyografisinde bile "#bitcoin" hashtagi bulunuyor. Bu, onun aslında Bitcoin'i ne kadar desteklediğinin en somut kanıtı olabilir.

MacRumors'un geçen ayın sonunda yayımlamış olduğu haber ile Bitcoin desteğine ilişkin söylentiler ortaya çıkmıştı. Twitter'ın iOS sürümünün beta uygulamasının kodlarına dayanan MacRumors, Twitter bağış özelliği için söz konusu desteğin gelebileceğini aktarmıştı. Yeni özelliğin eklenmesi halinde PayPal, Patreon, Venmo, Cash App ve Bandcamp gibi şu anda desteklenen seçeneklerin arasına bir seçenek daha katılmış olacak.

#Twitter is working on the ability to receive tips in #Bitcoin 👀 pic.twitter.com/uycD3qsR5F