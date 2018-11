Twitter Beklenen Değişikliği Yapıyor! Kronolojik Akış Dönüyor

Twitter kullanıcılarının uzun süredir geri gelmesini istedikleri kronolojik tweet akışı hakkında açıklama yapıldı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla popüler ve kronolojik olarak iki farklı tweet akışı üzerinde çalışıldığı müjdesi verildi.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, bir süre önce anasayfasında değişikliğe gitmiş, kronolojik olan tweet akışını, popüler tweet’ler şeklinde değiştirmişti. Böylece Twitter’a giren kullanıcılar, karşılarında en son gönderilen tweet'ler yerine, o gün içerisinde en çok etkileşim alan tweet’leri görmeye başlamışlardı. Birçok Twitter kullanıcısı kronolojik akışa geri dönülmesini talep ederken, Twitter bunun için harika bir çözüm buldu.

Bugün itibarıyla resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, şirketin yeni haber akışı üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Yapılacak değişiklikle birlikte kullanıcılara hem kronolojik hem de popüler olmak üzere iki seçenek sunulacağı, isteyen kullanıcıların iki farklı akış arasında kolayca geçiş yapabilecekleri belirtildi.

Yapılan paylaşımın ardından Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, kişisel hesabından resmi hesaba cevap vererek, yeni butonu ilk kez gösterdi. Ekranın en altında yer alan bir butonla birlikte kullanıcıların kronolojik ve popüler arasında geçiş yapabileceklerinin altını çizen Dorsey, çeşitli test aşamalarının tamamlanmasının ardından yeni özelliğin bütün kullanıcılara açılacağını belirtti.

@Twitter employees: this is now on for 100% of you, in production and earlybird. Please play with it! pic.twitter.com/luI2Qh97Qy