Twitter CEO'su: Biden Haberlerini Kısıtlamak Yanlıştı

ABD Başkan adayı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden'e ait haberlerin yasaklanmasından dolayı ifade veren Twitter Biden haberlerini kısıtlamanın yanlış olduğunu söyledi. Hunter Biden hakkında yayınlanan makaleler kasıtlı olarak Facebook ve Twitter tarafından siliniyordu.

Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz gün Senato Yargı Komitesi önünde ifade verdi. Duruşmanın başından itibaren Hunter Biden hakkındaki haber sansürü nedeniyle yargılanan bu iki sosyal medya yöneticisi, haberleri kısıtlayarak yanlış yaptıklarını kabul etti.

Hatırlayacağınız üzere Twitter, Başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu söylenen e-postaların paylaşımını engellemiş ve Facebook da bu makalenin dağıtımını sınırlandırmıştı. Cumhuriyetçi senatörler ise yasalara göre Facebook ve Twitter yayıncı sayılmadığı için korumadan çıkarmaya çalışmıştı.

Twitter'dan Biden haberlerini kısıtlamak yanlıştı itirafı

Komite başkanı Lindsey Graham açılış konuşmasında, "Bana öyle geliyor ki nihai editör siz olmalısınız (Dorsey ve Zuckerberg'e)" dedi ve şöyle ekledi: "New York Post haberinin yayılmasını önlemek için Twitter ve Facebook tarafından farklı şekillerde geçersiz kılındı. Eğer bu sizin tarafınızdan verilmiş bir karar ise sosyal medya taraflı olabilir."

Twitter CEO'su Dorsey açılış konuşmasında bu tartışmaya değindi ve daha önceki duruşmada olduğu gibi, saldırıya uğramış materyallerin yayılmasına karşı Hunter Biden hakkındaki haberin engellendiğini açıkladı. Dorsey, "Makaledeki materyallerin bilgisayar korsanlığı yoluyla elde edildiğini düşündük ve politikamız gereği Biden hakkındaki haberin yayılmasını engelledik" diyerek şunları aktardı:

"Hunter Biden'la ilgili söz konusu habere konu olan materyalin hacklenmiş olması sebebiyle paylaşımların yayılması ilk etapta engellenmişti. Daha sonraki incelememizde konuyla ilgili attığımız adımın yanlış olduğunu kabul ettik ve 24 saat içinde düzelttik."

CEO Dorsey ayrıca senatörlerin sosyal medya şirketlerinin İletişim Düzenleme Yasası'nın 230. Bölümü kapsamındaki endişelerine hak verdi. İletişim Düzenleme Yasası'nın 230. Bölümüne göre, Facebook ve Twitter gibi şirketler, kullanıcılar tarafından gönderilen beyanlardan sorumlu tutulamaz, çünkü bu içerikler şirketler tarafından düzenlenemez.

Twitter'ın özellikle Cumhuriyetçi hesapları zora soktuğunu belirten Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz ise, "Twitter, seçimlerde hile olup olmadığını neye bakarak anlıyor ve bu yöndeki tüm açıklamalara hemen etiket koyuyor?" şeklinde konuştu. ABD Başkanlık Seçimleriyle sosyal medya şirketlerine başlatılan bu 'taraflı' tutum nasıl ilerleyecek, zamanla göreceğiz.