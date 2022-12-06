Twitter'da Sorunlar Devam Ediyor: Şimdi de Bildirimler Sekmesi Bozuldu!

Twitter'daki bildirimler sekmenize gittiniz ancak orada tek bir bildirim bile göremediniz mi? Yalnız değilsiniz. Kullanıcılar, son günlerde giderek daha fazla bozulmuş bildirimler sayfası görmeye başladı. Twitter bunun nedeni hakkındaki sorulara yanıt vermezken, bunun en büyük nedeni olarak sosyal medya şirketini Ekim ayı sonlarında devralan yeni sahibi Elon Musk'ın yazılım mühendislerini toplu işten çıkarması görülüyor.

Gizmodo, geçen hafta Twitter bildirimleri sayfasının en az üç kez bozulduğunu tespit etti ve en son kesinti Pazartesi gecesi gerçekleşti. Diğer kullanıcıların tweet'lerinize yanıt verdiğini gösteren bildirimler sekmesini açtığınızda, mobil cihazda ve web'de "burada görülecek bir şey yok" yazan boş bir sayfa görüntüleniyor.

Twitter'ın kurucu ortaklarından Biz Stone, Pazartesi günü tamamen boş bildirimlerini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. 2,6 milyondan fazla takipçisi olan Stone konuyla ilgili alaycı bir tweet de attı.

Twitter Spaces de Sorunlar Yaşanıyor

Kullanıcıların sesli sohbetlere ev sahipliği yapabildikleri bir özellik olan Twitter Spaces da geçtiğimiz haftadır sorunlar yaşıyor ve kullanıcılar sorunla ilgili Musk'ı eleştiriyor. Musk, çalışanların yarısını işten çıkardığı dönemde Spaces bölümünde çalışan pek çok çalışanı da işten çıkarmıştı.

Twitter'ın bu sorunları ne zaman düzelteceği şimdilik belirsiz ama sorunlar bir süre daha sürecek gibi görünüyor.