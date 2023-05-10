Twitter'a Bir Dizi Yenilik Geliyor: Video ve Sesli Aramalar, Şifreli DM'ler ve Dahası!

Elon Musk'ın platformu daha kullanıcı dostu hâle getirme çabaları sayesinde Twitter'a büyük değişiklikler geliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Twitter'ı satın aldığından bu yana Musk, platformda hüküm süren kaos ve karışıklık nedeniyle eleştirilere maruz kaldı ancak şimdi kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi güncelleme duyurdu.

En heyecan verici yeni özelliklerden biri, 10 Mayıs'ta kullanıma sunulacak olan şifrelenmiş doğrudan mesajlar (DM'ler). Bu, mesajların daha güvenli olacağı ve Musk'ın kendisinin bile bunları göremeyeceği anlamına geliyor.

Kullanıcılar ayrıca bir ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabilecek ve herhangi bir emojiyi tepki olarak kullanabilecek. Bu, konuşmaları sürdürmeyi ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçmeyi kolaylaştıracak. Ayrıca aboneler telefon numaraları yerine Twitter adreslerini kullanarak sesli ve görüntülü arama yapabilecekler. Bu yenilik, kullanıcıların kişisel telefon numaralarını vermeden dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla konuşmalarına olanak tanıyacak.

Elon Musk Gelecekte Birçok Yeniliğin Daha Geleceğini Belirtti

Musk, bu güncellemelerin Twitter'ın son yıllarda zorluklarla karşılaşan kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olacağını umuyor.

Musk bunların yanı sıra tweetlerdeki karakter sınırını 10.000'e çıkarmaktan ve gelecekte yeni biçimlendirme araçları eklemekten bahsetti. Bu, platformun sınırlamaları nedeniyle uzun süredir hayal kırıklığına uğrayan birçok Twitter kullanıcısı için memnuniyet verici bir hamle.

Peki sizin Twitter'dan beklediğiniz özellikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.