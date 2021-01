Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, Birdwatch uygulamasını tanıttı. Peki Birdwatch uygulaması nedir? Birdwatch uygulaması ile ne yapılacak? Twitter'ın yeni uygulaması Birdwatch'a yakından bakıyoruz.

Twitter bildiğiniz üzere milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor ve kullanıcılar her geçen saniye binlerce tweet atıyor. İnsanlar bir yerde bir olay yaşandığında bilgi sahibi olmak için Twitter'a bakıyor. Twitter da yanlış bilgiler ile mücadele etmek için Birdwatch uygulamasını tanıttı.

Birdwatch uygulaması insanların yanıltıcı olduğuna inandıkları tweetlere bilgilendirici notlar yazmalarına olanak tanıyor. Birdwatch ile bir tweetin neden yanıltıcı olduğunu düşündüğünücü açıklayan notlar oluşturabilir ve doğru olduğunu düşündüğünüz bilgileri de bu notlara ekleyebilirsiniz.

Şu anda pilot olan Birdwatch uygulamasına "birdwatch.twitter.com" adresinden ulaşım sağlanabiliyor. Siteyi ziyaret ettiğinizde sizlere pilot uygulamaya katılıp katılmayacağınız soruluyor. Katılmak isterseniz butona basmanız yeterli.

Twitter'dan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Twitter Support hesabından yapılan açıklamada ise "Herkesi bu programa kaydolmaya ve katılmaya davet ediyoruz. Program ne kadar geniş ve çeşitli olursa, yanlış bilgileri etkili bir şekilde değerlendirmede o kadar iyi olacaktır. Bu konuda yardımınıza ihtiyacımız var." cümlelerine yer verildi.

Aşağıdaki videodan özelliğin nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB