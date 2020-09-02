Twitter'daki Bitcoin Dolandırıcılığında Bir Genç Daha Tespit Edildi!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, 15 Temmuz gecesinde bu zamana kadar görülmemiş hack skandalı ile gündeme geldi. Çok sayıda ünlü ismin Twitter hesabı çalındı ve çalınan hesaplar üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Twitter'a siber saldırı düzenleyen ekibin başındaki isim olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Graham Ivan Clark yakalanmıştı. FBI, çalınan Twitter hesapları olayında önemli bir rol oynadığı iddia edilen bir genci daha tespit etti.

Bitcoin Dolandırıcılığı Olayında 16 Yaşında Bir Genç Daha Ortaya Çıktı

Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos, Kanye West, Joe Birden ve daha birçok ünlü ismin Twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesaplar üzerinden sahte tweetler atılarak Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Bu yöntem ile yalnızca birkaç saat içinde 140 bin dolar değerinde 12 Bitcoin gönderildi.

Güvenlik güçleri, Twitter'da yaşanan bu korkunç olaydan yaklaşık iki hafta sonra ilk gözaltıyı gerçekleştirmişti. Florida eyaletinin Tampa şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark, Twitter'da siber saldırı düzenleyen ekibin başındaki olduğu iddiası ile gözaltına alınmıştı. 22 yaşındaki Nima Fazeli ile 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Mason Sheppard da yakalanmıştı.

FBI, 15 Temmuzda Twitter'da gerçekleşen siber saldırı olayında önemli bir rol oynadığı iddia edilen 16 yaşındaki bir genci tespit etti. İsmi verilmeyen genç, mayıs ayında Clark ile Twitter saldırısının planlanmasına dahil olmuş gibi görünüyor. The Times'ta yayımlanan habere göre genç, sosyal medya platformunun çok daha hassas arka uç sistemlerini vishing veya sesli kimlik avı teknikleri kullanarak ihlal etmiş olabilir.