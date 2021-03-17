Twitter Bitcoin Dolandırıcılığı Çetesinin Beyni Yıllarca Hapis Yatacak

Twitter Bitcoin dolandırıcılığı ile 100 bin dolardan fazla para toplanmıştı. Dolandırıcılığı gerçekleştiren çetenin beyni olarak nitelendirilen Graham Ivan Clark için istenen hapis cezası belli oldu. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitter Bitcoin Dolandırıcılığının Beyni Kaç Yıl Hapis Yatacak?

15 Temmuz gecesinde Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos, Kanye West, Joe Birden ve daha birçok ünlü ismin Twitter hesabı hacklenmişti. Hacklenen hesaplar üzerinden sahte tweetler atılarak Bitcoin dolandırıcılığı yapılmıştı. Bilgisayar korsanı, bu yöntem ile yalnızca birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para topladığını iddia etmişti.

Tarihin en büyük hack skandallarından birini yaşayan Twitter, hack saldırısından etkilenen hesapların 130 olduğunu açıklamıştı. Bilgisayar korsanları, hacklediği hesapların 8 tanesinin verilerini "Twitter verilerin" kısmından indirmeye çalışmıştı. Sosyal ağ şirketi, verileri indirilmeye çalışılan hesapların doğrulanmamış hesap olduğunu açıklamıştı. 45 hesabın şifresi ise bilgisayar korsanları tarafından değiştirilmişti.

Güvenlik güçleri, Twitter'da yaşanan bu korkunç olaydan yaklaşık iki hafta sonra ilk gözaltıyı gerçekleştirmişti. Florida eyaletinin Tampa şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark, Twitter'da siber saldırı düzenleyen ekibin başındaki olduğu iddiası ile gözaltına alınmıştı. 22 yaşındaki Nima Fazeli ile 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Mason Sheppard da yakalanmıştı.

Salı günü Florida mahkemesinde yapılan duruşmada Graham Ivan Clark, geçtiğimiz yılın yaz mevsiminde sosyal medya platformu üzerinden düzenilerce yüksek profilli hesabın ele geçirilmesini içeren benzeri görülmemiş Bitcoin dolandırıcılık saldırısı suçunu kabul etti. Çetenin beyni olarak nitelendirilen 17 yaşındaki Clark, savunma anlaşması yaptı. The Verge'deki habere göre yapılan anlaşma sonucunda 3 yıl hapis cezası aldı.

Bilgisayar Korsanları Twitter Yönetim Araçlarına Nasıl Erişti?

Bilgisayar korsanları bazı Twitter çalışanlarını telefon ile arayarak platformun IT departmanındaki yardım masasında görevli olduklarını söyledi. Hackerlar uzaktan çalışan sosyal ağ çalışanlarını VPN web sitesiyle aynı görünen ve benzer domaine sahip bir kimlik avı internet sitesine yönlendirdi. İnternet sitesi çalışanlardan iki faktörlü kimlik doğrulaması istemedi.

Hackerlar güven sağlamak için çalışanların herkese açık kişisel bilgilerini kullandı. Bazı çalışanlar bu duruma inanmadı ancak en az bir çalışanın inanması 15 Temmuz gecesinde meydana gelen hack saldırısının gerçekleşmesi için yeterli oldu.