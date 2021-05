Twitter Blue Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Dudak Uçuklatıyor!

Twitter Blue Türkiye fiyatı, popüler sosyal medya uygulamasının App Store sayfasında göründü. Sosyal medya hizmetinin ücretli abonelik servisinin ülkemizdeki fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Ücretli abonelik paketinin fiyatına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yöntemini kullanarak Twitter'ın ücretli abonelik paketinin fiyatını ortaya çıkarmıştı. Wong, abonelik servisinin aylık 2,99 dolar fiyat etiketine sahip olacağını ifade etmişti.

Ücretli abonelik servisinin ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı bilinmiyordu. Yaşanan son gelişme ile birlikte Blue isimli ücretli abonelik servisinin ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı belli oldu. Twitter'ın App Store sayfasında yer alan bilgilere göre Twitter Blue, ülkemizde aylık 30,99 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Geçtiğimiz aylarda popüler sosyal medya platformunun tweeti geri alma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak tweeti geri alma özelliğinin aylık ücretli abonelik paketine dahil olacağını gün yüzüne çıkarmıştı.

Aktarılan bilgilere göre tweet attıktan sonra beş saniye süre verilecek. Bu süre zarfında tweet yayımlanmayacak ve kullanıcı tweet yayımlanmadan geri alabilecek. Kullanıcı 5 saniye içerisinde "Undo" butonuna tıklamadığında ise tweet otomatik olarak yayımlanacak. Aslında yeni özellik, kullanıcılara attıkları tweet hakkında ek düşünme süresi verecek.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr