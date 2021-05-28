Twitter Blue Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Dudak Uçuklatıyor!

Twitter Blue Türkiye fiyatı, popüler sosyal medya uygulamasının App Store sayfasında göründü. Sosyal medya hizmetinin ücretli abonelik servisinin ülkemizdeki fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Ücretli abonelik paketinin fiyatına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Twitter Blue Türkiye Fiyatı Nedir?

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yöntemini kullanarak Twitter'ın ücretli abonelik paketinin fiyatını ortaya çıkarmıştı. Wong, abonelik servisinin aylık 2,99 dolar fiyat etiketine sahip olacağını ifade etmişti.

Ücretli abonelik servisinin ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı bilinmiyordu. Yaşanan son gelişme ile birlikte Blue isimli ücretli abonelik servisinin ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı belli oldu. Twitter'ın App Store sayfasında yer alan bilgilere göre Twitter Blue, ülkemizde aylık 30,99 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Geçtiğimiz aylarda popüler sosyal medya platformunun tweeti geri alma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak tweeti geri alma özelliğinin aylık ücretli abonelik paketine dahil olacağını gün yüzüne çıkarmıştı.

Aktarılan bilgilere göre tweet attıktan sonra beş saniye süre verilecek. Bu süre zarfında tweet yayımlanmayacak ve kullanıcı tweet yayımlanmadan geri alabilecek. Kullanıcı 5 saniye içerisinde "Undo" butonuna tıklamadığında ise tweet otomatik olarak yayımlanacak. Aslında yeni özellik, kullanıcılara attıkları tweet hakkında ek düşünme süresi verecek.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Twitter Blue aboneleri yalnızca tweeti geri alma özelliğine değil aynı zamanda "Koleksiyonlar" isimli özelliğe de erişebilecek. Ücretli aboneliğe sahip olan kullanıcılar, "Yer işaretleri" kısmında tweetleri gruplandırabilecek. Aylık abone olan kullanıcılar daha sonra tweetleri kolay bir şekilde düzenleyebilecek.

Ülkemizde 30,99 TL karşılığında abone olan Twitter kullanıcıları, "Koleksiyonlar" ve "Undo" yani tweeti geri alma özelliklerine erişebilecek. Abonelere sunulacak özelliklerin sayısı yakında artacaktır. Şu anda abonelik hizmetinin kullanıma sunulmadığını belirtelim.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter'a gelecek olan Blue isimli ücretli abonelik servisinin aylık fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitter'da bazı özelliklere erişmek için ücretli abone olmayı düşünüyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.