Twitter, Blue Abonelerine Özel Tweet Limitini Tekrar Artırdı!

Twitter, Blue abonelerinin 10.000 karakter uzunluğuna kadar tweet göndermelerine olanak tanıyan yeni özelliği kullanıma sundu. Normal şartlarda Blue aboneleri 4.000 karakter uzunluğuna kadar tweet'ler gönderebiliyordu. Bu hamle, rakip haber bülteni platformlarıyla rekabet etme girişimi olarak görülüyor.

Twitter ayrıca kalın ve italik metin biçimlendirme desteği de ekledi. Uzun yazılar için yapılan bu hamle, Elon Musk'ın içerik oluşturuculara para kazanma araçları sunduğu bir döneme denk geliyor.

Twitter İçerik Oluşturuculara Ödeme Yapmaya Hazırlanıyor

İçerik oluşturucular artık para kazanmak için başvurabilir ve kullanıcılara abonelik sunabilir. Önümüzdeki 12 ay boyunca Twitter, Apple ya da Google'a %30'luk paylarını ödedikten sonra tüm parayı içerik üreticilerine verecek. Bundan sonra, teknoloji devleri %15 alacak ve Twitter içerik oluşturuculardan daha küçük bir ücret alacak.

Şu anda içerik oluşturucular aylık 2.99$, 4.99$ ve 9.99$ fiyatlarla abonelik sunabiliyor. Para kazanmaya uygun olmak için içerik oluşturucuların en az 18 yaşında olması, 10.000 aktif takipçiye sahip olması ve son 30 gün içinde en az 25 kez tweet atmış olması gerekiyor.

Twitter'ın para kazanma programı şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılar için geçerli ancak şirket programı diğer ülkelere de genişletmek için çalışıyor.