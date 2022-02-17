Twitter, Özel Etiket Kullanarak Bot Hesapları İfşalamaya Başladı

Twitter, geçtiğimiz Eylül ayında, bir hesabın otomatik (bot) olduğunu anlamayı kolaylaştırmak için bir geliştirme yapmış ve bir etiket denemesi başlatmıştı. Şirket bu etiket denemesinden sonra, dün itibarıyla geliştiricilerin etiketleri profillere eklemesine izin vermeye başladı. Twitter, platformdaki en büyük sorunlardan biri olan bot hesapları artık özel bir etiket ile profilde açıkça belirtecek. Etikette, bot hesabın asıl sahibi ifşa edilecek.

Twitter, her ne kadar ‘bot’ kelimesinin kötü amaçlı bir kullanım çağrışımı olmasına rağmen platformda iyi amaçlı bot hesapların da olduğunu belirtti. Örneğin; Kovid verileri, deprem uyarıları ve haber takibi gibi. Şirket, bu yeni özelliğin iyi ve kötü bot hesapların birbirinden ayrılmasını sağlayacağını belirtti.

Hesabın Gerçek Sahibi Açıkça Belirtilecek

Twitter, yeni geliştirmesiyle otomatik hesapları küçük bir robot simgesiyle etiketleyecek ve robot simgesinin yanında hesabın asıl sahibinin profili yer alacak. Şirket, profilin bio kısmına ‘otomatikleştirildi’ ibaresini de ekleyecek.

Ayrıca ‘Otomatikleştirildi’ ibaresi, botun hem eski tweetlerinde hem de yeni tweetlerinde herkese açık bir şekilde gözükecek. Şirket, platformda bazı botlara ‘iyi niyetli’ olması koşuluyla izin veriyor. Bu geliştirme sayesinde iyi ve kötü bot hesapları kolay bir şekilde ayırt edilebilecek.

Otomasyon kuralları başlıklı makalede bu politikalar şöyle özetleniyor:

Tweetlerle otomatik olarak yararlı bilgiler yayınlayacak çözümler üretebilirsiniz.

İçeriğinizle ilgilenen kullanıcılara otomatik olarak yanıt veren yaratıcı kampanyalar yürütebilirsiniz.

Direkt Mesajlarda kullanıcılara otomatik olarak yanıt veren çözümler üretebilirsiniz.

Kurallarımızla uyumlu olmak şartıyla insanlara yardımcı olacak yeni şeyler deneyebilirsiniz.

Uygulamanızın, iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak sorunsuzca çalıştığından ve bu performansı ilerleyen zamanlarda da koruduğundan emin olmalısınız.

Twitter temsilcisi konuyla ilgili olarak ‘Twitter’daki tüm hesaplar kurallarımıza tabidir. Etiket yalnızca isteğe bağlı olduğundan, şu anda etiket kullanmayı seçen hesapları denetlemeyeceğiz. Bir hesabın kuralları ihlal etmesi durumunda, standart raporlama süreci işleyecektir.’ ifadelerini kullandı.